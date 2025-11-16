COE eleva a seis provincias en alerta verde, mientras que tornado provoca daños en Mao
La Cruz Roja indicó que se registró un evento tipo tornado de corta duración en el municipio de Mao, afectando severamente los sectores Motocross, Villa Olímpica y María Auxiliadora.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que elevó a seis provincias en el nivel de alerta verde, debido remanentes nubosos asociados a un sistema frontal ubicado sobre el Canal de la Mona y una vaguada en superficie, que producirán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata, La Altagracia y Samaná fueron puestas bajo el nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
El fenómeno provocó daños estructurales en viviendas, caída de árboles, obstrucción de vías y afectación a un centro comunitario. En el sector Motocross resultaron 12 viviendas afectadas, 10 viviendas con techos desprendidos totalmente, una vivienda agravada por caída de árbol, y tres viviendas adicionales afectadas por árboles derribados.
Mientras que el en barrio Villa Olímpica, 18 viviendas fueron afectadas, y sector María Auxiliadora un centro INAIPI fue afectado.
La Dirección de Socorro y Gestión de Riesgo, a través del Departamento de Socorro y Emergencias, ha movilizado 30 kits de higiene provenientes de los recursos pre-posicionados en el municipio de Esperanza, con el propósito de brindar apoyo inmediato a las familias afectadas en el sector Motocross y otras áreas impactadas.