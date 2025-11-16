COE eleva a seis provincias en alerta verde, mientras que tornado provoca daños en Mao

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que elevó a seis provincias en el nivel de alerta verde, debido remanentes nubosos asociados a un sistema frontal ubicado sobre el Canal de la Mona y una vaguada en superficie, que producirán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata, La Altagracia y Samaná fueron puestas bajo el nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que se registró un evento tipo tornado de corta duración en el municipio de Mao, afectando severamente los sectores Motocross, Villa Olímpica y María Auxiliadora.

El fenómeno provocó daños estructurales en viviendas, caída de árboles, obstrucción de vías y afectación a un centro comunitario. En el sector Motocross resultaron 12 viviendas afectadas, 10 viviendas con techos desprendidos totalmente, una vivienda agravada por caída de árbol, y tres viviendas adicionales afectadas por árboles derribados.

Mientras que el en barrio Villa Olímpica, 18 viviendas fueron afectadas, y sector María Auxiliadora un centro INAIPI fue afectado.

La Dirección de Socorro y Gestión de Riesgo, a través del Departamento de Socorro y Emergencias, ha movilizado 30 kits de higiene provenientes de los recursos pre-posicionados en el municipio de Esperanza, con el propósito de brindar apoyo inmediato a las familias afectadas en el sector Motocross y otras áreas impactadas.