Muere joven que fue atacada a tiros junto a su esposo en Navarrete

El municipio de Navarrete, Santiago, se encuentra de luto tras el fallecimiento de Claritza Rodríguez, de 26 años de edad, tras ser herida de bala recibidas durante un violento ataque ocurrido la madrugada del pasado viernes en su residencia.

Rodríguez fue agredida junto a su esposo, Robert Martínez Rodríguez, de 29 años, en el barrio La Estación del municipio Villa Bisonó, Navarrete.

Su esposo permanece ingresado con diagnóstico reservado.

La consternación por el suceso se mezcla con la hipótesis manejada por los familiares sobre el móvil del ataque.

Hechos y Búsqueda de Responsables

El violento suceso que segó la vida de Claritza Rodríguez y dejó a su esposo gravemente herido ocurrió la madrugada del pasado viernes.

Las víctimas fueron atacadas a tiros a las 3:00 de la madrugada por desconocidos mientras se encontraban en su vivienda.

Actualmente, las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y el Ministerio Público, están profundizando las investigaciones para esclarecer el móvil del atentado y dar con el paradero de los responsables.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en conexión con este crimen.