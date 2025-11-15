Interno que falleció en Centro de Corrección en Mao fue condenado hace un mes por agresión sexual

Hace apenas un mes que José Miguel Reyes Carrasco, alias "Chaleco", fue condenado por agresión sexual contra una menor.

El joven de 31 años falleció la noche del pasado viernes en el Centro de Rehabilitación de Hombres de Mao.

Su muerte se produjo en circunstancias aún no esclarecidas y horas después de un motín registrado en el penal.

Reyes Carrasco ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert de Mao alrededor de las 8:10 p. m., según consta en el parte médico oficial.

El documento, emitido por el Departamento de Emergencia y Desastres del hospital, detalla que el paciente fue traído por agentes del centro penitenciario de la provincia Valverde.

Los paramédicos del hospital confirmaron que presentaba "trauma contuso y herida traumática a nivel frontal del cráneo".

El informe del centro médico añade que, al momento de la evaluación, el paciente "evidenciando signos vitales ausente" y que "no se realiza maniobra de ACLS (Soporte Vital Cardíaco Avanzado) porque paciente llega con más de 30 min aproximadamente de fallecido".

Fue declarado oficialmente fallecido a las 8:10 p. m. Sin embargo, al momento de presentarse el motín, las autoridades ya admitían que había un privado de libertad herido.

"Las autoridades del penal realizaban una requisa y algunos internos se oponían a la misma. Realmente no tenemos nada que lamentar. Hay una persona herida", explicó uno de los agentes

La Versión Oficial y el Escrutinio Familiar

De acuerdo con una fuente vinculada al manejo del caso, la versión preliminar de los agentes penitenciarios sugiere que Reyes Carrasco "supuestamente resbaló mientras se bañaba", siendo hallado en el piso del baño. Esta explicación fue incluida en el informe inicial.

Sin embargo, Perfecto de Jesús Reyes García, padre del fallecido, ha manifestado su profunda inconformidad con esta versión.

"Esperamos los resultados forenses para aclarar lo sucedido", declaró, dejando entrever dudas sobre la narrativa oficial.

La muerte de Reyes Carrasco cobra mayor relevancia al conocerse que el suceso tuvo lugar horas después de una requisa en el penal.

Investigación en Curso y Antecedentes Legales

Al Hospital Luis L. Bogaert acudieron el fiscal de turno, la médico legista, miembros del Dicrim, de la Policía Científica y de la Policía Preventiva para iniciar las investigaciones.

La médico legista ha ordenado el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa real y científica de la muerte, dadas las circunstancias y las lesiones presentadas. La investigación está a cargo del Ministerio Público y del Dicrim.

Condenado por Agresión Sexual un Mes Antes

Reyes Carrasco había sido recientemente sentenciado el pasado 13 de octubre a 10 años de prisión por agresión sexual contra una menor de 13 años, bajo el amparo del artículo 331 del Código Penal Dominicano.

A pesar de que el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años, la condena incluyó el pago de RD$100,000 en compensación por costas penales.