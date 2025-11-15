Ejército ocupa contrabando de más de 65 mil cigarrillos en Elías Piña.

Durante un operativo de interdicción fronteriza realizado en la comunidad La Tinaja, próximo al municipio Comendador, provincia Elías Piña, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) ocuparon más de 65 mil unidades de cigarrillos de contrabando.

De acuerdo a un comunicado, los soldados del ERD realizaban tareas de patrullaje en la zona cuando observaron cuatro motocicletas que se desplazaban en dirección hacia Comendador, cada una con dos ocupantes.

Los pasajeros transportaban cuatro sacos modificados tipo mochila, cargados con la mercancía ilícita. Al notar la presencia militar, intentaron evadir la patrulla internándose en una plantación de aguacates.

Uno de los individuos, identificado como Pedro Lima, quien habría amenazado a los soldados afirmando portar un arma de fabricación casera tipo “chilena”.

En el interior de estos fueron encontrados 152 paquetes de cigarrillos marca Capital (30,400 unidades) y 175 paquetes marca Point (35,000 unidades), para un total de 65,400 unidades decomisadas.

La mercancía ocupada fue trasladada al depósito del 11er. Batallón de Infantería del ERD, para los procesos correspondientes conforme a las leyes establecidas.