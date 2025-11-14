Reportan enfrentamientos de la Fuerza de Tarea con los 400 Mowazo en Haití

Este viernes han ocurrido fuertes enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea (Task Force) y la pandilla Los 400 Mowazo en las zonas de Santo, Tabarre y Croix-des-Bouquets, cercanas al puesto fronterizo Jimaní-Malpasse.

Según los reportes de prensa y las informaciones recibidas en el lugar de los hechos, han muerto varios miembros de esa ganga dirigida por el nombrado La Muerte sin Día (Lanmò Sanjou), entre ellos el segundo jefe de ese grupo de malhechores llamado Ti-Leon.

También resultó herido y está fuera de peligro un piloto de helicóptero perteneciente a la Fuerza de Tareas Antiterrorista, grupo de contratistas dirigidos por Erick Prince, llegados en marzo del 2025 bajo acuerdo con el gobierno haitiano.

La pandilla de los 400 Mowazo es la que controla el transporte terrestre que entra por Malpasse con destino a Puerto Príncipe, cobrando impuestos y peajes a camiones, contenedores, autobuses de transporte y todo tipo de vehículos que circulan por los territorios bajo su control.