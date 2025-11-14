Policía de Haití informa sobre desplome y destrucción de helicóptero en operativo contra pandillas

Un helicóptero de la Policía Nacional de Haití se desplomó durante un operativo policial en contra de pandilleros en los sectores de Santo y Lilavois de la localidad Croix-des-Bouquets, informó la fuerza del orden.

Los agentes a bordo del helicóptero se encontraban dando apoyo a las unidades terrestres, pero luego los pilotos tuvieron que realizar un aterrizaje forzoso debido a ruidos por una falla mecánica.

La policía haitiana informó que tras el incidente, los agentes a bordo fueron rescatados por las unidades terrestres, y antes de evacuar el lugar procedieron a destruir el helicóptero incendiándolo.

El motivo de incendiar la aeronave se debió para evitar que cayera en manos de pandillas ya que era imposible su recuperación por la condición de inseguridad actual.

Por el momento, la Policía no ha ofrecido más detalles de la operación en contra de pandilleros, mientras que sean registrados fuertes enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea y los pandilleros de los 400 Mawozo.