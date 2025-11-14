Estudiantes del Liceo Dr. Federico Henríquez y Carvajal se enfrentan a pedradas

Con un saldo de varios estudiantes detenidos por la Policía y una joven adolescente con una herida en la cabeza, terminó un enfrentamiento entre alumnos en el Liceo Dr. Federico Henríquez y Carvajal, ubicado en el municipio Barahona.

Según el orientador del centro educativo, periodista Jorge Luis Almonte y el profesor Juan Pablo Brito, el incidente entre alumnos inició poco después del mediodía, justo en el momento en que estos almorzaban.

Almonte dijo que los estudiantes comenzaron a discutir entre ellos terminando en agresión y una adolescente con una herida en la cabeza, la cual podría llevar puntos de sutura.

En principios, la intervención la hizo el cuerpo de orientadores, así como la administración educativo, luego lo hizo la Policía Escolar (PE), pero ante el nivel violencia entre alumnado, Jorge Luis Almonte dijo que se vieron precisados a tener que llamar a la Policía regular para preservar la seguridad.

Juan Pablo Brito informó que un primer grupo de cuatro alumnos fue detenido por la policía fuera de la escuela cuando lanzaban piedras, mientras que un segundo grupo, compuesto por 10 estudiantes, que según el profesor los agredidos, para un total de 14 apresados.

Dijeron que se tomaran los correctivos de lugar contra los estudiantes que participaron del incidente, pero que será una decisión del Distrito Educativo 0103, que dirige el profesor Nelson Espinosa Feliz, quienes determinarán a qué otra escuela serían trasladados los involucrados.

Al lugar se presentaron unidades de la Policía nacional en un camión policial en donde trasladaron a los diez alumnos y alumnas que supuestamente participaron de los incidentes.

Reporteros de Listín Diario observaron a padres, madres, tutores y amigos de los estudiantes que se apersonaron a Liceo Dr. Federico Henríquez y Carvajal a buscar a sus hijos ante la información de un enfrentamiento entre estudiantes en ese centro educativo.

Sin embargo, tanto Almonte como Brito, dijeron que el centro escolar está bajo control absoluto de las autoridades del liceo y que no había necesidad alguna para padre, madres, tutores y amigos de los estudiantes preocuparse por la situación.