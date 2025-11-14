Arrastran y detienen abogado en Monte Cristi; PN lanza bomba lacrimógena durante protesta

Uniformados arrastraron y detuvieron a un abogado en medio de la manifestación para exigir la destitución del administrador del proyecto La Cruz de Manzanillo, Julio César Estévez, por el desalojo y destrucción de varias viviendas que fueron ocupadas por los protestantes.

El abogado, identificado como Jose Luis Contreras, al momento de ser esposado y montado a una camioneta, varios de los manifestantes decidieron acompañarlo por lo que fueron llevados al cuartel policial de Monte Cristi, en tanto que por el momento se desconoce si serán sometidos a la justicia.

Los campesinos bloquearon la carretera Manolo Tavárez Justo, en el tramo conocido como "la recta de La 70", interrumpiendo el tránsito entre Dajabón y Monte Cristi, por lo que miembros de la Policía Nacional tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas.

Ante el abandono que presentaban varios terrenos del proyecto La Cruz de Manzanillo, los campesinos los habían ocupado para construir viviendas y sembrar rubros en la tierra, por lo que ahora los manifestantes esperan una mano amiga del gobierno.