El Monorriel de Santiago no iniciará en diciembre

Los santiagueros deberán esperar un poco más para ver el funcionamiento del esperado Monorriel de Santiago.

Aunque las autoridades habían anunciado que la primera prueba del moderno sistema de transporte masivo se realizaría en diciembre de este año, el calendario fue modificado y ahora está previsto para marzo de 2026.

Para este momento, la construcción de los componentes del sistema representa un avance de 4.20 kilómetros del viaducto, equivalente a un 32% de progreso general de la obra. Según el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de República Dominicana (FITRAM), la primera fase estará lista en 2025, mientras que la segunda fase se espera a mediados de 2026.

El director ejecutivo del FITRAM, Jhael Isa, explicó que el retraso se debe a ajustes en el tramo del Reparto Universitario, donde fue necesario alcanzar un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Las modificaciones afectaron el elevado que da acceso a la ciudad de Santiago.Isa aseguró que, pese a la reprogramación, los trabajos avanzan de manera constante y se mantienen dentro del primer trimestre de 2026 como fecha límite para la conclusión de las obras.

En relación con las recientes inundaciones en el elevado de la avenida Estrella Sadhalá, Isa explicó que atendieron el llamado, desobstruyeron los drenajes y, como sucedió hace más de un mes en otra zona, se limpiaron todos los imbornales y se restablecieron las tuberías.

Destacó que todos los drenajes pluviales de Santiago han sido en gran medida sustituidos donde se requería y que estas acciones son normales en un proceso constructivo.

Lo importante es que el trabajo se atienda de inmediato, como se hizo, y ya no se tendrán ese tipo de inundaciones. Si surge algún otro tramo con problemas, también será atendido con la debida respuesta.

Sobre la fecha de finalización de los trabajos, Isa señaló que solo quedaba el kilómetro que tuvo la modificación en la zona de Reparto Universitario, que luego de un acuerdo con la universidad se reubicó hacia el lado de la PUCMM.

En diciembre se estarán realizando trabajos en esta zona, lo cual permitirá culminar las obras para el primer trimestre de 2026. En esa parte no hubo que cambiar el drenaje; lo que sucedió fue que la construcción de una zapata de cemento se obstaculizó por la tierra de la zona, que fue destaponada.

Respecto a la rentabilidad y operación del Teleférico de Santiago, Isa destacó que no se trata solamente de un proyecto, sino de un sistema integrado de transporte.

Ya existía el teleférico y la conexión de los primeros corredores de autobuses de la OMSA, y con el Monorriel se duplicará la demanda de viajes en la ciudad, lo cual se podrá observar a mediados del año que viene con la puesta en marcha del sistema.

Asimismo, Isa subrayó que la integración del Monorriel con el Sistema Integrado de Transporte, los corredores de autobuses de la OMSA y el Teleférico de Santiago garantizará una conexión eficiente y sostenible, favoreciendo la rentabilidad y la reducción del tiempo de traslado para miles de usuarios.