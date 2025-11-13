Anuncian más agentes en la Policía Nacional y tres fiscalías

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer aquí que la seguridad será reforzada con más agentes policiales y con la instalación de 400 cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en zonas estratégicas.

Además, anunció que en los próximos seis meses se fortalecerán las fiscalías con la creación de tres nuevas sedes que serán ubicadas en distintos puntos de la provincia.

De igual modo, la funcionaria recordó que en Santiago continúa pendiente la construcción del Palacio de la Policía, e informó que ya se han identificado los fondos que permitirán impulsar esta obra, la cual permitirá impulsar la seguridad de la ciudad.

Al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, Raful destacó que uno de los principales desafíos del Gobierno es garantizar la eficiencia en la gestión policial y fortalecer la seguridad ciudadana.

“Nos hemos abocado a estructurar una Ley Orgánica de la Policía Nacional que transforme institucionalmente no solo la Policía en sí misma, sino también la cultura dentro de la materia de seguridad ciudadana”, expresó.

Establecen perfil que tendría el nuevo director de la Policía Nacional Lea también

Explicó que el anteproyecto de ley será depositado en el Congreso Nacional durante este mes de noviembre e incluye puntos esenciales sobre el escalafón policial y el patrullaje preventivo.

Como parte de su mensaje final, la ministra aseguró que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por modernizar la seguridad ciudadana.

“El director Ramón Peralta ha hecho un trabajo encomiable y ha asumido un compromiso de transformación que definitivamente va a dejar una impronta”, expresó Raful.

Como parte de su mensaje final, la ministra aseguró que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por modernizar la seguridad ciudadana y consolidar una Policía más cercana, eficiente y transparente. Con estas reformas, el Ministerio de Interior y Policía busca dejar una impronta de cambio y compromiso con la protección de todos los dominicanos.

Sin embargo, precisó que la decisión sobre su permanencia o sustitución corresponde directamente al presidente de la República. Agregó que más allá de ese tema, lo importante es concentrarse en las acciones que impactan la seguridad ciudadana.

“Esa es una decisión del señor presidente, quien designa al director policial. Yo creo que debemos enfocarnos en los temas trascendentales de la seguridad ciudadana y no detenernos en los ruidos que pueden generar otras noticias”, concluyó.