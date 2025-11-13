Abinader encabeza inauguración de zona franca del grupo Puntacana

El presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana es ya el principal hub logístico del Caribe, al inaugurar la Free Zone Punta Cana (PCFTZ) de la familia Rainieri, instalación que revolucionará el comercio, los empleos, la economía y el desarrollo logístico e industrial en esta zona del país.

El jefe de Estado, al elogiar el emprendedor proyecto hecho realidad por la familia Rainieri, indicó que el aporte de más empleos, más impuestos, más viviendas y el desarrollo que suma, junto al Puerto de Manzanilllo y otras iniciativas, confirman al país como hub más importante del Caribe.

Manifestó que, aunque inicialmente no tenía contemplado hablar en el acto inaugural, "este es un día para celebrar, por lo que felicito a la familia Rainieri y a la vez, la contribución, que citó el director de Aduanas, Yayo Lovatón, sobre la contribución y efectos, que han tenido las nuevas leyes aprobadas en el actual gobierno”.

Abinader realizó el corte simbólico de cinta para dejar inaugurada la ambiciosa obra, acompañado de Frank Elías Rainieri, CEO presidente del Grupo Punta Cana; Frank Rainieri Marranzini, ideólogo y fundador del Grupo Punta Cana; Víctor-ito-Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

Punta Cana Free Trade ZonePresidencia

El Presidente de la República también instó a funcionarios de su gobierno a realizar otra feria de empleos en la zona, al valorar el éxito de una anterior, al tiempo de que saludó que obras de esta categoría contribuyan con empleos de calidad y salarios dignos.

El CEO y presidente del Grupo Punta Cana, Frank Elías Rainieri, dijo que los resultados de lo logrado es compartido con sus hermanas, Paola y Franchesca; sus padres, Frank Rainieri y Aideé Kuret, porque su emblema y filosofía es el éxito integral y en familia.

Detalles de la obra

La República Dominicana dio hoy un paso trascendental hacia su consolidación como centro logístico, aeronáutico e industrial del Caribe, con la inauguración del Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), un proyecto visionario del Grupo Puntacana que impulsa la diversificación económica del país y fortalece su integración a las cadenas globales de valor de la aviación.

El acto inaugural contó con la presencia, además de Abinader, de autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y miembros del cuerpo diplomático. Durante la ceremonia, se destacó la importancia estratégica de este proyecto para el posicionamiento del país como referente en la región.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, expresó que “Con estas iniciativas, leyes, decretos y reglamentos, este Gobierno liderado por el presidente Luis Abinader está sentando las bases de un ecosistema logístico de vanguardia, capaz de sostener el crecimiento de la República Dominicana y proyectarla como referente regional”.

Añadió que con la inauguración de este primer Centro Logístico Aéreo, Marítimo y Terrestre del Caribe, República Dominicana reafirma su posición como plataforma logística regional y avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo y competitivo.

Mientras el director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, resaltó que República Dominicana consolida su posición como un centro logístico implacable. “Con esta nueva instalación, el país reafirma su liderazgo regional, la carga no solo transita, se transforma, genera valor y se reexporta al mundo por cielo, mar y tierra. Hoy el Grupo Puntacana vuelve a colocarse a la vanguardia de la economía nacional con esta apuesta por el futuro de nuestra economía. Somos un territorio estratégico, con tres grandes puertas abiertas al mundo.”

Una infraestructura única en AL

El PCFTZ se consolida como el primer Centro Logístico Aéreo, Industrial y Parque de Zona Franca de la región, con más de 742 mil metros cuadrados de desarrollo.

El complejo generará más de 10,000 empleos directos e indirectos, posicionando a República Dominicana como un centro de manufactura avanzada, servicios técnicos y distribución internacional.

Durante su intervención, el Presidente y CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, destacó el valor transformador del proyecto y su impacto a largo plazo:

“El Punta Cana Free Trade Zone no es un punto de llegada; es un nuevo comienzo. Un símbolo de que los dominicanos sabemos reinventarnos, mirar hacia el futuro y crear progreso sostenible desde nuestras raíces”, afirmó Rainieri.

Resaltó que el proyecto representa una apuesta por el talento local, la innovación y la diversificación productiva del país, integrando manufactura avanzada, servicios aeronáuticos y operaciones logísticas que impulsarán la inserción de la República Dominicana en las cadenas globales de valor.

Un proyecto visionario que consolida más de 55 años de desarrollo sostenible y abre paso a una nueva era, donde el talento dominicano, la innovación y las alianzas estratégicas nos conectan con el mundo, reafirmando que el PCFTZ no solo continúa una historia de éxito, sino que la proyecta hacia el futuro como modelo de progreso y transformación sostenible.

El desarrollo del PCFTZ incluye una infraestructura de clase mundial con múltiples áreas especializadas:

Hub de Carga Aérea, en alianza con DP World, con 8,600 metros cuadrados, incluyendo almacenamiento en frío y terminal internacional de carga aérea.

Terminal de Combustible para Aeronaves de Carga, con capacidad para gestionar operaciones logísticas de aeronaves, generando 200 empleos especializados.

Área de Mantenimiento, Reparación y Revisión de Aeronaves (MRO), con 71,892 metros cuadrados y capacidad para atender hasta 10 aeronaves, creando más de 1,000 empleos técnicos.

Zona Industrial y Edificio Administrativo, diseñados para manufactura de alto valor y servicios corporativos, generando más de 800 empleos directos.

Liderazgo y visión de desarrollo nacional

El gerente general del PCFTZ, Ebell De Castro, señaló que el Punta Cana Free Trade Zone es el reflejo de una visión que trasciende lo local, así como un espacio que simboliza innovación, inversión y confianza, concebido para conectar a la República Dominicana con las cadenas globales de valor.

“Con una infraestructura multimodal, desde el primer Centro Logístico Aéreo del país hasta el MRO y la Zona Industrial, buscamos consolidar al país como un hub logístico líder en la región, generando empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para toda la nación”, añadió

Por su parte, Daniel Liranzo, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, dijo que “Celebramos con orgullo la inauguración del Punta Cana Free Trade Zone, un proyecto promovido por la visionaria familia Rainieri, que demuestra confianza en el país y compromiso con el desarrollo nacional. Con su entrada en operación, nuestro país da un paso más hacia convertirse en un hub logístico de referencia internacional.”

En tanto, Igor Rodríguez, Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), destacó que con esta apuesta se abre una gran oportunidad para el país, garantizando un hub referente en la región y el mundo. Somos líderes en impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico de toda la región.”

Un legado que evoluciona

El acto culminó con el corte de cinta inaugural, dejando formalmente en operación el Punta Cana Free Trade Zone. Este hito reafirma la posición de la República Dominicana como destino líder en comercio, logística y aeronáutica en el Caribe y América Latina, marcando el inicio de una nueva etapa de desarrollo industrial que fortalecerá la competitividad y proyección internacional del país.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es pionero del desarrollo turístico en la región Este de República Dominicana. Desde hace 56 años impulsa un modelo de turismo sostenible, con programas de innovación social y ambiental que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Su visión ha permitido crear una comunidad próspera, promoviendo la cultura local, la conservación ambiental y la generación de oportunidades económicas en la zona.