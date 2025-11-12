Paliza anuncia licitación de la autopista Ámbar

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó ayer el Foro Internacional de Innovación Pública: “El futuro de Santiago”, organizado por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), con el objetivo de impulsar una visión moderna, sostenible e innovadora para el desarrollo urbano de la “Ciudad Corazón”.

El evento contó con la exposición del destacado investigador y urbanista francocolombiano, Carlos Moreno, creador del modelo de las “Ciudades de 15 minutos”, una propuesta que promueve que los ciudadanos puedan acceder a los servicios esenciales: trabajo, educación, salud, comercio, ocio y cultura, a no más de 15 minutos de sus hogares, ya sea caminando o en bicicleta.

En ese sentido, el funcionario resaltó que esta ciudad atraviesa un proceso de transformación impulsado por iniciativas gubernamentales orientadas a una visión de movilidad moderna, conectividad y equidad territorial, con proyectos como el Monorriel de Santiago y el Teleférico, que mejorarán el transporte, reducirán el impacto ambiental y devolverán tiempo valioso a los ciudadanos para su familia, trabajo y recreación.

Monumento de SantiagoPresidencia

“Detrás de cada decisión pública debe haber un enfoque compartido de bienestar, de equidad y de desarrollo sostenible. Pensar Santiago no es una tarea de un día ni de un Gobierno: es un compromiso permanente con una ciudad que es corazón productivo, cultural y humano del país. Por eso estamos aquí para seguir impulsando Santiago”, señaló.

El funcionario aprovechó el escenario para anunciar que en los próximos días lanzarán la licitación de la Autopista del Ámbar, que unirá Santiago con Puerto Plata, potenciando el turismo, el comercio y la competitividad regional. A su vez, afirmó que el Puerto de Manzanillo consolida un eje económico que conecta el Atlántico con el corazón del Cibao.

De su lado, Carlos Moreno, explicó que el modelo de las “Ciudades de 15 minutos” busca reorganizar la vida urbana alrededor de tres ejes fundamentales: proximidad, diversidad y sostenibilidad.