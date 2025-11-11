Se desborda el río Lemba en Las Salinas de Barahona

Las fuertes lluvias registradas la noche del domingo y ayer provocaron la crecida, así como el desbordamiento del río Lemba, inundando a decenas viviendas en varios sectores del municipio Las Salinas, perteneciente a la provincia Barahona.

Como consecuencia del desbordamiento del río Lemba varias viviendas del barrio Baitoal resultaron inundadas la madrugada de este lunes por la crecida del afluente.

Leonel Cuevas, periodista y abogado, publicó un video en sus redes sociales en el que se observa a moradores del referido sector sacar agua de sus viviendas completamente abnegadas por el desbordamiento del río.

Familias afectadas consultadas por Cuevas dijeron que bastaron solo 25 minutos de lluvia para que el río Lemba se desbordara y provocara daños en diferentes hogares.

Cada temporada ciclónica, esta localidad, ubicada al Suroeste del país, sufre los embates de la crecida del mismo río, inundando casas debido a que es una zona vulnerable.

Al lugar acudieron voluntarios de la Defensa Civil, vecinos y miembros de la Policía, a socorrer a las familias que resultaron con sus viviendas inundadas la madrugada de ayer.

Hasta ahora se desconoce sobre los daños provocados por el desbordamiento y las familias que resultaron afectadas con esta situación.

Ayer, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que imágenes del satélite meteorológico y del radar Doppler dominicano, continuaban mostrando amplios campos nubosos asociados a una vaguada, los cuales generan lluvias de diferentes intensidades sobre diversas provincias del país, entre las cuales se incluye a Barahona.