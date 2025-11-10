Clama por justicia madre de niña muerta por primo de 13 años

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, la madre de la adolescente de 13 años que murió de un disparo a manos de su primo, de la misma edad, clamó justicia y pidió a las autoridades apresar al propietario del arma de fuego con la que su hija perdió la vida.

El trágico hecho ocurrió el pasado viernes en el sector La islita, de la comunidad La Herradura, al suroeste de Santiago, cuando el adolescente manipulaba un arma que, según las versiones preliminares, pertenecía a un adulto que aún, no ha sido identificado por las autoridades policiales de Santiago.

En el día de ayer, fueron sepultados en el cementerio de esa comunidad los restos de Grismailin Paulino, quien perdió la vida, por las heridas provocadas, tras recibir un disparo en la garganta, presuntamente de manera accidental, que le propino su primo hermano, también de 13 años y quien está en manos del Ministerio Público.

Madre angustiada

Criselis Paulino, madre de la menor fallecidas, una mujer muy de la iglesia, entregada a cristo, se enteró de la situación, momento de que llegaba de su trabajo, y narra que horas antes de la tragedia, había conversado con su hija vía telefónica.

“Mi hija se me fue de la manera más injusta. Solo quiero que pague quien tenga que pagar, porque fue un arma de un adulto la que le quitó la vida”, expresó la madre en medio del dolor que embarga a la familia. Entre lágrimas, Paulino recordó los últimos momentos que compartió con su hija, a quien describió como una niña alegre, obediente y profundamente creyente.

“Ella iba a la iglesia, danzaba y evangelizaba. Era una niña buena. Yo solo quiero justicia, porque si él no quería hacerle daño, ¿por qué no le dio en una pierna? ¿Por qué tuvo que dispararle en el cuello y matarla?”, expresó la madre.

Criselis narró que horas antes del hecho había hablado con su hija por teléfono y la encontró animada y tranquila.

“No tenía ni dos horas que había hablado con ella. Me dijo: ‘Mami, yo estoy bien. No voy a salir’. También me habló de sus notas, me dijo que solo le quedaban dos materias por pasar, educación física y natural, y que se iba a esforzar más. Yo le dije: ‘Está bien, mi amor’. Nunca imaginé que sería la última vez que hablaría con ella”, contó entre sollozos.

Según relató, al llegar a la vivienda encontró al presunto agresor, primo de la víctima, en estado de shock, repitiendo que “no quería hacerlo”.

“Cuando llegué, lo vi tirado. Le pregunté qué pasaba y me dijo: ‘Tía, yo no lo quería así’. Yo no entendía. Cuando le insistí, me dijo: ‘Ya la maté, tía’. Yo le dije: ‘¿Pero a quién tú mataste?’ Y fue cuando me confirmaron que había sido a mi niña. Yo no lo podía creer”, narró.

Creían era de juguete

La madre también exigió que se investigue el origen del arma utilizada en el hecho.

Sin embargo, vecinos del sector La Islita, confirmaron a este medio, que días antes ya el menor, había sido visto, jugando y manipulando el arma de fuego. Explicaron que no intervinieron porque muchos de ellos creían que el arma era una pistola de juguete.

Mientras tanto, en la comunidad reina la consternación por la tragedia que enluta a dos familias, unidas por la sangre y ahora separadas por el dolor.