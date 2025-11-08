San Cristóbal militarizado por alto nivel de criminalidad

Un velo de preocupación e inseguridad irrumpe en la provincia de San Cristóbal, donde tres comerciantes han sido asesinados en el transcurso de un mismo año a causa de atracos a mano armada.

Ante esta ola de violencia, las principales calles y sectores sancristobalenses se encuentran militarizadas por completo.

Entre las zonas catalogadas por la tasa alta de criminalidad se destacan barrio Las Flores, Jeringa, 5 de Abril, Moscú, David, autopista 6 de Noviembre, Madre Vieja, Cambita, incluyendo el municipio Bajos de Haina.

Según fuentes, esta situación se debe a la ausencia de políticas que garanticen un futuro mejor a la sociedad. Estas abarcan desde la falta de oportunidades de empleos para los jóvenes hasta el deterioro de la educación escolar y la carencia del patrullaje policial.

Residentes afirman que tras el despido del coronel Frank Durán Mejía, excomandante de la Policía Nacional en la provincia, las acciones delictivas se han incrementado.

"El coronel Durán Mejía, en su gestión en la policía preventiva, implementó un estado seguro con buenos resultados en San Cristóbal", dijo la fuente.

Casos de asesinatos

Gustavo Adolfo, de 44 años, un pintor y deportista, fue víctima de un atraco que le cobró la vida hace tres semanas, dejando tres niños en la orfandad.

El crimen ocurrió en el play sóftbol del sector Villa Fundación, en el municipio cabecera de San Cristóbal, pasadas las 11:30 de la noche.

La viuda de víctima, a quien se le reserva su identidad, se encuentra sumida en una profunda tristeza.

Ella teme por su vida y la de sus hijos, una situación que ha interrumpido sus labores personales y afectado la rutina de los niños tras la trágica pérdida de su padre.

"Los atracadores estaban robando a otra persona, y en el forcejeo, le dispararon a mi esposo en la espalda, pero murió a los pocos días", narró con angustia el ama de casa.

Al tiempo de exigir justicia, debido a que el caso no ha sido resuelto. Los criminales siguen prófugos.

"La policía dice que están resolviendo el caso, pero hasta el momento no hay ningún sospechoso detenido", expresó con voz entrecortada.

Más atracos

Otro de los casos que ha consternado a la sociedad sancristobalense es el asesinato de Ángel Luis Abad, de 35 años, conocido comerciante apodado "Papá Retro". Abad falleció a consecuencia de heridas de arma de fuego.

El crimen ocurrió en agosto, en el sector Lavapiés, frente a las instalaciones de su tienda deportiva, y en presencia de empleados y allegados.

"Llegaron unos muchachos en un motor, le quitaron la cadena y le dispararon", relató a Listín Diario una fuente que presenció el suceso. El testigo logró escapar de la escena durante el atraco.

Asimismo, de acuerdo con sus declaraciones, regresó para ayudar a su amigo herido, quien falleció días después en el hospital.

Sin embargo, hasta el momento los presuntos delincuentes han sido identificados, pero no están apresados.

Caso resuelto

Alberto Esteban Vázquez Valdez, de 46 años, murió en su repuesto automovilístico tras ser despojado de una cadena de color amarillo en el sector Madre Vieja Norte, San Cristóbal.

Según reportes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), el hecho ha sido resuelto con el apresamiento de los antisociales que lo cometieron.

“El hecho se registró cuando los nombrados Frennedy Jáquez Martes, apodado Manano, y Michael Neo ‘Piyoyo' llegaron al lugar y, tras una discusión, le ocasionaron una herida de proyectil de arma de fuego que le provocó la muerte mientras intentaban despojarlo de sus pertenencias”, reseña el comunicado policial.

Claman por un plan que reduzca la criminalidad

Listín Diario conversó con el presidente del Frente Amplio de la Lucha Popular y gestor de mejoras sociales en la comunidad de San Cristóbal, Pablo Estévez, quien aboga por un plan estratégico que garantice la seguridad de la sociedad.

Asimismo, criticó la forma de actuar del Ministerio de Interior y Policía, puntualizando que el despliegue de policías no es suficiente para reducir la delincuencia.

“Esta militarización de San Cristóbal no es una solución a largo plazo”, expresó el dirigente comunitario.

Además, manifestó una lista de medidas que la Policía y los organismos de seguridad deberían adoptar para combatir los robos y atracos.

Esas acciones abarcan la petición de 40 cámaras de seguridad, la presencia de agentes policiales permanentes en las calles y aumentar el patrullaje en zonas de alto riesgo y en horas de la noche.