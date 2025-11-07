Productores de Ocoa demandan crédito a tasa cero y arreglo de caminos

Productores aglutinados en la Asociación de Productores Hortícolas de la Horma (Asoprohorma) solicitaron al gobierno, a través del Banco Agrícola, facilitar crédito a tasa cero, reconstrucción de caminos vecinales y otras necesidades.

Los productores dijeron que las lluvias ocasionadas por Melissa afectaron de manera significativa productos de ciclo corto que estaban en producción, como son: tomate, zanahoria, remolacha, berenjena, pepino, habichuelas, lechuga y repollo.

Manifestaron que en estos momentos la zona está en emergencia, señalando que algunos productores tenían semilleros de cebolla de más de 300 libras y todos fueron enterrados por las aguas.

Necesidades que demandan

Reconstrucción de los caminos para poder acceder a las parcelas, incluyendo la carretera principal que lleva desde el municipio de Sabana Larga, 1000 libras de cebolla híbrida subsidiada, 200 libras de zanahoria esmeralda, 200 quintales de habichuela, repollo híbrido.

Asimismo, remolacha, semilla de tomate híbrido, insumos agrícolas, fungicidas, insecticida, 300 kilogramos de fertilizantes, herramientas como picos, palas y machetes.

La Horma está considerada como una de las de mayor producción de la geografía de San José de Ocoa.