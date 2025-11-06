La UCNE instala nuevas autoridades para el período 2025-2029

En el marco de una solemne Eucaristía de bendición, celebrada en la Parroquia Universitaria Santa Teresa de Jesús, fueron juramentadas las nuevas autoridades de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) para el período 2025–2029, en una ceremonia presidida por monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís y Gran Canciller de la institución.

El acto contó con la presencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, quien participó como testigo de honor, además de miembros de la Junta de Directores, autoridades eclesiásticas, académicas, civiles y militares, y representantes de diversas universidades del país.

De acuerdo con la resolución emitida por la Junta de Directores en fecha 18 de septiembre de 2025, y leída en la ceremonia por el reverendo padre Carmelo Santana, canciller del Obispado, fueron ratificados en sus funciones el reverendo Isaac García de la Cruz, como rector; Juan Castillo, como vicerrector de Investigación y Postgrado; y Freddy Martínez, como vicerrector administrativo y financiero.

Asimismo, asumieron funciones Apolinar Escolástico, como vicerrector académico, y Martín Ortega Then, quien fue designado consultor jurídico, tras la creación formal del nuevo Departamento de Consultoría Jurídica de la UCNE.

Durante la ceremonia, también realizaron juramento los decanos, Raysa Gilbert, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Bolívar Burgos, de Ciencias Jurídicas; Juan José Bello Francisco, de la Facultad de Ingeniería, y Brunel Santos, de Ciencias de la Salud; quienes, junto a las demás autoridades académicas y administrativas, reafirmando su compromiso de servicio y fidelidad a la misión institucional.

Previo a la toma de posesión, las nuevas autoridades realizaron la profesión de fe, y el rector también juró por la fidelidad a la Iglesia, acciones jurídico-litúrgicas que expresan la comunión eclesial de quienes asumen la conducción de la universidad.

En este momento solemne, el rector, reverendo Isaac García de la Cruz, renovó su compromiso de mantener la UCNE fiel a la verdad del Evangelio, a la doctrina católica y a su servicio educativo, pronunciando ante el Gran Canciller y el ministro del MESCyT.

Durante el acto litúrgico, se realizó la imposición de insignias institucionales (toga, esclavina y birrete) al nuevo vicerrector académico, Apolinar Escolástico, por parte de Martín Ortega Then, vicerrector académico saliente, simbolizando este gesto la continuidad y renovación del liderazgo académico, así como el compromiso con la sabiduría, la humildad y el servicio universitario.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, pronunció un emotivo discurso en el que reconoció la UCNE como “una institución modelo que combina la excelencia académica con la formación en valores cristianos”.

Directivos de la UCNE durante la entrega de reconocimiento en el marco de la instalación de sus nuevas autoridades.Fuente externa

Destacó el liderazgo del reverendo padre Isaac García de la Cruz, cuya reelección, dijo: “es testimonio de coherencia entre palabra y acción”, y exhortó a las nuevas autoridades a ejercer una gestión marcada por la integridad, la innovación y la inclusión.

Asimismo, reafirmó el compromiso del MESCyT de seguir apoyando a la universidad en su misión de formar ciudadanos competentes, éticos y solidarios, y subrayó que “una universidad como la UCNE es un pilar fundamental del desarrollo regional y nacional”.

La ceremonia inició con el desfile académico y la procesión litúrgica. Durante la homilía, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera expresó que este acto “no es solo una ceremonia institucional, sino un verdadero acontecimiento del Espíritu”, llamando a vivir este nuevo período como “un Pentecostés universitario”.

Recordó que la UCNE está llamada a ser espacio de encuentro, diálogo y diversidad, donde el saber científico se ilumina por la fe y se orienta al bien común. Exhortó a las nuevas autoridades a ejercer su liderazgo con sabiduría, comunión y servicio, para que la universidad continúe siendo “lámpara encendida en el Nordeste, donde el pensamiento y la fe se abrazan para transformar vidas y comunidades”.

un nuevo punto de partida

En su discurso de toma de posesión, el reverendo García de la Cruz definió este nuevo ciclo como una etapa de renovación y crecimiento institucional.

El rector destacó los avances logrados durante su primera gestión, como son: el fortalecimiento de la gobernanza, la calidad académica, la responsabilidad social y la identidad católica, asegurando que la nueva etapa será “una gestión de consolidación y expansión”.

Entre los ejes de acción priorizados, citó la excelencia académica, la internacionalización, el impulso de la pastoral universitaria y la formación integral del estudiante, fomentando la cultura, el deporte y la inclusión social.