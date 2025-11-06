Padres reclaman información sobre traslado de sus hijas a Conani

Padres realizaron protesta frente al centro educativo Manuel Ubaldo Gómez, del municipio de Jarabacoa, La Vega, luego de que sus hijas fueran trasladadas a un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Los manifestantes indicaron que hasta el momento las autoridades no les han ofrecido información clara, ni detalles sobre las causas del traslado, ni sobre el estado de las menores.

“Yo creo que esto ha pasado a mayores, porque yo quiero saber que moral, que principios tiene Conani, con que poder ellos vienen a retener a las niñas como que son animalitos”, expresó uno de los manifestantes en solidaridad a los padres.

Asimismo, uno de los padres presentes manifestó su deseo por recuperar a su hija, estando en disposición de colaborar con lo necesario.

“Que nos devuelvan a la niña y estamos abiertos si hay que investigarla, nosotros colaboramos o lo que sea, pero queremos que nos devuelvan a la niña. Si hay que investigarla la llevamos donde sea, pero por favor que nos devuelvan a la niña”, manifestó con preocupación.

Otros parientes expresaron su descontento, al asegurar que “a nosotros nos engañaron desde el primer día, la directora general del hospital nos dijo a nosotros los padres que ya le iban a dar de alta como se la dieron a los otros, al final no le dieron de alta las nadaron para La Vega. Allá en La Vega duramos cuatro días y cuando le van a dar de alta nos topamos con la sorpresa con dos patrullas policiales armados hasta el topete como que son delincuentes”.

Por su parte, algunos de los comunitarios se presentaron en la protesta en apoyo a los padres y madres que están pasando por esta situación.

Los padres advierten que, de no obtener una respuesta satisfactoria y una aclaración pública de los hechos, mantendrán las protestas y exigirán el cierre temporal del centro educativo hasta que se esclarezca completamente la situación.