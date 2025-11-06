Fuerza Estudiantil Revolucionaria solicita una intervención inmediata en la Escuela Salomé Ureña

La Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER), solicitó la intervención inmediata de las autoridades educativas en la escuela Salomé Ureña de la comunidad de Genimo, San Francisco de Macorís, ya que se encuentra con la docencia paralizada desde hace más de una semana, debido a las aguas posadas en la parte trasera del instituto.

Asimismo, el vocero del FER, Ángel Luis Reyes comunicó que el plantel educativo presenta filtraciones en el techo, deterioro de los baños y una remodelación de la cancha la cual se encuentra en total abandono.

Reyes enfatizó que el FER no descarta retomar las movilizaciones en las calles si las autoridades no intervienen en este plantel educativo, y los demás centros del municipio que se encuentran con necesidades.