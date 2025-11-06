DNCD captura a alias “Enfry” uno de los microtraficantes más buscados en San Francisco de Macorís

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a un hombre buscado por vínculos con el microtráfico de sustancias narcóticas en barrios de la provincia de San Pedro de Macorís.

Se trata de Lorenzo Soriano, alias “Enfry”, de 29 años, quien fue ubicado, mediante labores de inteligencia, en el interior de una vivienda de la calle, sector Villa Verde, municipio Quisqueya, donde las autoridades amparados por una orden judicial, procedieron a realizar un allanamiento.

Al ingresar a la vivienda, los agentes y fiscales, localizaron una cartera con 200 gramos presumiblemente cocaína, 154 gramos de crack, 40 de marihuana, así como una balanza digital y la suma de RD$ 2,920 pesos.

Posteriormente, los equipos operativos, incautaron en la segunda habitación, encima del closet, una pistola marca Glock, calibre nueve milímetros, dos cargadores, 25 cápsulas, dos celulares, documentos y otras evidencias vinculantes con la investigación.

“De acuerdo a informes de inteligencia, Alias Enfry, es señalado como uno de los principales cabecillas de redes dedicadas al delito del tráfico y venta de drogas en San Pedro de Macorís”, dijo la DNCD en un comunicado.

Las denuncias en contra de Enfry, llegaron por distintas vías a los organismos correspondientes de la DNCD, procediendo a realizar, junto al Ministerio Público, las diligencias de lugar para arrestar al individuo.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación en relación al caso, mientras persiguen a otros individuos vinculados a esta estructura de microtráfico de drogas.