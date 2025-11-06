Desmantelan casuchas construidas en terrenos de la antigua Chocolatera en Puerto Plata

Un contingente policial desmanteló varias casuchas construidas dentro de a los terrenos de la antigua Chocolatera Sánchez, en Puerto Plata.

En los últimos días varias personas invadieron dichos terrenos, levantando estructuras improvisadas con el aparente propósito de adueñarse de esos espacios, en donde actualmente operan dos centros educativos, un centro de atención de salud y otras dependencias del Gobierno.

El lugar ha sido invadido en numerosas ocasiones por personas que alegan no tener donde vivir y se han ejecutado numerosos desalojos.

El director de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, Jorge Luis Galán Guerrero, advirtió que toda persona que sea sorprendida invadiendo esos terrenos será apresada y sometida a la acción de la justicia.

La Chocolatera Industrial de Puerto Plata o Chocolatera Sánchez, fue fundada en 1947 por la empresa General Cocoa Inc., posteriormente fue adquirida por empresarios dominicanos y finalmente pasó al Estado, cesando en sus operaciones en los años 70, varios intentos de rescatarla fracasaron.

En una ocasión los terrenos fueron entregados al Ministerio de Cultura, para un gran centro cultural que nunca se ejecutó.

Con el paso del tiempo el terreno ha sido ocupado por instituciones como el INESPRE, se han construido dos centros educativos, un centro de atención primaria, entre otros edificaciones.