Arrestan profesor acusado de agresión sexual contra menor en escuela de Puerto Plata

El profesor Erikson Manuel Almonte Mercado, de 33 años de edad, fue apresado este jueves tras ser acusado de agresión sexual contra una estudiante de una escuela ubicada en el sector El Javillar de Puerto Plata.

Informaciones preliminares indicaron que el profesor habría sido trasladado a una escuela ubicada en San Marcos, luego de que se conociera en el centro educativo donde trabajaba inicialmente.

La situación ha generado preocupación en la comunidad educativa del sector de El Javillar, cercano al conocido proyecto de Costámbar.

El caso es investigado por la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, los cuales estarán depositando la solicitud de medida de coerción en las próximas horas.