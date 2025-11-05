Gobierno incluye a Bahoruco en el decreto de estado de emergencia

La provincia Bahoruco ha sido formalmente incluida en el decreto presidencial que declara el estado de emergencia en las zonas afectadas por el huracán Melissa.

Esta decisión del gobierno central llega como una respuesta directa a las urgentes peticiones de los productores y dirigentes campesinos, que clamaban por la asistencia necesaria ante los daños millonarios que ha dejado el fenómeno atmosférico en la caficultura y los cultivos de la zona baja.

El desaliento, que hasta ahora arropaba a cientos de productores, comienza a ceder ante la esperanza de recibir el apoyo oficial. “Imagínese, después que uno pierde la cosecha está muerto en vida”, fue el sentir generalizado de la comunidad, como lo expresó Felipe Díaz, un pequeño productor de Las Petacas, a quien el huracán le arrebató su producción de café y la esperanza de obtener ingresos.

En las alturas de la Zona Cafetalera Panzo, incluyendo Las Petacas y El Aguacate, la situación es crítica. Los fuertes vientos de Melissa derribaron árboles que golpearon los cafetales, causando la pérdida total del grano. “Aquí estamos devastados, se nos fue el grano de café de la mata al suelo y el recogido también, todo se perdió”, lamentó el entristecido Díaz.

Esta nueva devastación golpea a los caficultores de Bahoruco justo cuando comenzaban a levantarse de la histórica crisis que afecta al sector, agravada además por la humedad, falta de sol y carencia de mecanismos de tratamiento tras las lluvias posteriores. Los cultivos asociados como guineos, aguacates y cítricos también sufrieron el embate.

La zona baja de Tamayo no fue menos afectada. El dirigente campesino Manuel Pérez, presidente del Centro de Promoción Campesina Lemba, indicó que las lluvias recientes fueron "el tiro de gracia", eliminando más de 200 tareas de melones en producción y afectando ajíes, berenjenas y yucas.

Los números reflejan la magnitud del desastre.

Plátanos: Se estima que al menos mil cargas en corte están rajadas y más de 500 cargas se perdieron en El Aguacatico. Unas 2,840 tareas de plátanos de 3,850 propietarios fueron impactadas, con pérdidas que podrían alcanzar el 70% del total de la producción en la provincia.

Melones: 300 tareas de melones de 16 productores fueron afectadas.

Infraestructura: 74 parcelas quedaron inundadas y se borraron 2 kilómetros de canal. Los canales principales (San Ramón, Barranca, Altamira, entre otros) están sedimentados.

Apoyo prometido comienza a materializarse

La inclusión de Bahoruco en el decreto de emergencia oficializa el apoyo que ya se había empezado a coordinar. Los directores de organismos como INDOCAFE (Leonidas Díaz) y UTEPDA (Frank Alejandro Herasme Soto) ya habían iniciado un levantamiento de los daños.

La promesa hecha por el presidente Luis Abinader en Barahona ha sido ratificada: los caficultores afectados estarían recibiendo RD$ 1,500.00 por cada tarea de café dañada. Miguel Peña, director de la Zona Agropecuaria de Neyba, confirmó que los reportes de daños a la cartera de Agricultura están en curso, un proceso que ahora se acelerará bajo el amparo de la declaratoria de emergencia.

Los dirigentes campesinos, como José Mercedes Florián, presidente de la Asociación de Agricultores y Caficultores de Las Petacas, ya habían informado a las autoridades para que subieran a evaluar los daños antes de que los productores comenzaran a cortar las matas, buscando así garantizar la transparencia en el proceso de ayuda.