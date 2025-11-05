En Santiago despiden a Marcelo Bermúdez

Entre anécdotas, abrazos contenidos y palabras que resonaban con gratitud, Santiago despidió este ayer a Marcelo Bermúdez Estrella (Milito), empresario visionario y combatiente antitrujillista, cuya vida se apagó a los 91 años, dejando una huella profunda en la historia de la ciudad y del país.

En el cementerio Fuente de Luz, ubicado en la avenida Circunvalación Norte, no sólo se lloró su partida, también se celebró su legado.

En cada historia contada por sus compañeros, en cada gesto de respeto de quienes lo conocieron, se percibía la presencia viva de un hombre que creyó en la libertad, la justicia y el trabajo honesto como caminos para construir nación.

El ambiente era solemne, pero no sombrío. Las palabras que se entrelazaban entre familiares, amigos y antiguos compañeros de lucha parecían devolver a Milito a aquel tiempo en que su voz y su acción se alzaban contra la dictadura. Un hombre de temple firme, de mirada franca y corazón sensible, como lo describieron quienes compartieron con él, los días duros de la montaña y los años fecundos de la empresa.

Allí estaban los que le admiraron en los negocios y los que le siguieron en la lucha; quienes le recordaron como amigo y los consideraron maestro. Entre coronas y flores, las memorias se volvían promesas: mantener viva su causa, esa que unió trabajo, patriotismo y decencia en un mismo gesto.

Mícalo Bermúdez agradeció, en nombre de sus hermanos a los amigos y allegados de su padre, por acompañar a la familia a despedir en su última morada a su padre. Destacó las cualidades familiares de su padre, lo describió como un hombre ejemplar.

Durante las honras fúnebres, el expresidente Danilo Medina y la vicepresidenta Raquel Peña compartieron breves momentos con los parientes del destacado empresario, a quienes transmitieron su solidaridad por la pérdida de una figura emblemática de la sociedad santiaguera.

Medina destacó la trayectoria de Bermúdez, como un hombre comprometido con las causas sociales y políticas del país, recordando además su vínculo con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Don Marcelo dedicó su vida a las luchas sociales y políticas de este país. Terminó su vida política en el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual es un honor para nosotros, ya que fue miembro de su comité central. Esta fue la casa del compañero Juan Bosch, aquí en Santiago", dijo.

"Yo lo conocí visitándolo con don Juan en su hogar, donde compartió con toda su familia”, expresó Medina. De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña destacó el legado democrático y moral que deja Bermúdez, a quien definió como un ejemplo de compromiso con la libertad nacional.

“Estamos aquí dándole el pésame a todos los hijos, a doña Margarita, y a todos los familiares de don Marcelo. Fue un hombre que luchó por la libertad de la República Dominicana contra Trujillo, y realmente fue una persona de mucha valía que nos deja un gran legado de valores y de defensa de la democracia, por la cual él luchó tanto”, manifestó Peña.

“Recordarlo con agradecimiento es lo que nos toca como país, y emular todo lo que él hizo en favor de la democracia. Hoy el presidente de la República declaró día de duelo nacional en honor a su vida y memoria”, agregó la vicemandataria.

El presidente Luis Abinader mediante el decreto 630-25, del lunes 3 de noviembre, declaró duelo oficial durante el martes 4 de noviembre de 2025 por el fallecimiento de Marcelo Bermúdez, conocido entre sus allegados como Milito. En las motivaciones del decreto se recuerda que Marcelo Bermúdez fue un destacado empresario, político y escultor dominicano que tuvo una trayectoria ejemplar de servicio público, empresarial y social.

En el funeral también acudió el expresidente Leonel Fernandez, quien también destacó la gran valía histórica de Marcelo Bermúdez.

En el acto fúnebre estuvieron presentes la gobernadora provincial Rosa Santos; el director general de Coraasan, Andrés Cueto Rosario, así como los dirigentes políticos Alejandrina Germán, Carlos Amarante Baret y Ramón “Monchy” Fadul.

También acudió la exvicepresidenta Margarita Cedeño, el exlegislador Demóstenes Martínez, así como el exgobernador Raúl Martínez y Ana Domínguez, quienes expresaron su respeto y admiración por la trayectoria del fenecido empresario.

Asimismo, se dieron cita antiguos compañeros de lucha de Bermúdez, entre ellos Fidelio Despradel, Rafael Reyes y Ramón Valerio (Monchy), quienes destacaron su firmeza y compromiso en los años de resistencia contra la dictadura trujillista.

Despradel, veterano combatiente y compañero de Bermúdez en el movimiento del 14 de Junio, recordó con profunda emoción los días compartidos junto a él en las montañas de Manaclas.

“Nosotros, Marcelo y yo, estuvimos juntos en la Manacla y en el 14 de Junio. Marcelo era una persona especial, ejemplar, siempre en la primera fila cuando había que cumplir con una tarea. Durante aquellos días difíciles mantuvo un comportamiento intachable, lleno de disciplina y compromiso”, relató Despradel.