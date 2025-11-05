Piden ampliación urgente del Mercado Fronterizo de Dajabón por participación masiva de haitianos

La participación masiva de miles de haitianos en el Mercado Fronterizo de Dajabón ha ocasionado un congestionamiento los días de ferias, por lo que muchos esperan que el área comercial sea ampliada.

El alcalde Santiago Riveron dijo que hay una comisión que ha estado estudiando la ampliación del mercado, y que el área comercial ya no resiste más personas.

“Ya no resiste más gente, estamos hablando que más de 20 mil seres humanos están concurriendo a esta plaza domínico-haitiana, por lo que nosotros hemos hecho un llamado a nuestro gobierno a nuestro presidente para que esa plaza sea ampliada”, dijo el alcalde.

Riveron dijo que han menguado los trabajos de estudio de la ampliación del mercado por lo que espera que el gobierno en los próximos días tome una decisión al respecto ya que hay unos terrenos que se pueden utilizar que son del Ministerio de Defensa.

“Ahora hay otros terrenos que es donde se piensa ampliar también, que se le pidió a los comerciantes que no podían fabricar y han seguido fabricando, han seguido construyendo, pero ellos tienen que saber que cuando el gobierno tome una decisión esos lugares del gobierno lo va a destruir para la nueva ampliación del mercado”, dijo Riveron.

El alcalde dijo que a los propietarios de los terrenos se les advirtió que el lugar que hoy poseen será utilizado para la ampliación en caso de que se retome el plan que se tenía desde el principio por el Gobierno.