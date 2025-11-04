Nuevo hospital de SFM empezará a funcionar en diciembre

El próximo 15 de diciembre era que empezará a funcionar la primera fase del nuevo Hospital Regional Universitario Doctor Ángel María Gatón de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, inaugurado por el presidente Luis Abinader este domingo.

Este centro de salud, que sustituirá al histórico Hospital San Vicente de Paúl, contará con 329 camas, 294 destinadas a hospitalización y 35 a cuidados intensivos, 32 consultorios, seis quirófanos, banco de sangre, farmacia, morgue y laboratorios clínicos.

El Servicio Nacional de Salud (SNS), desarrollará un plan de capacitación para poner en marcha la primera etapa del hospital el 15 de diciembre, con consultas, laboratorios e imágenes.

Posteriormente, el 2 de febrero, entrarán en operación las emergencias pediátricas y de adultos, quirófanos, internamientos y unidades de cuidados intensivos. Mientras que las emergencias, quirófanos e internamientos operarán plenamente a partir del 2 de marzo.

Entre las áreas especializadas de este centro de salud, construido sobre una superficie de más de 48,000 metros cuadrados y distribuido en dos niveles, figuran hemodiálisis, tratamiento del VIH, pie diabético, ginecología, odontología y atención al adolescente, así como unidades de cuidados intensivos neonatal y pediátrico, salas de parto, maternidad, cirugía y servicios de emergencia para adultos y niños.

De acuerdo a lo explicado por el presidente Abinader durante su discurso, la segunda etapa del hospital incluirá un área de salud mental y una unidad especializada en trauma, como parte del plan nacional de fortalecimiento de la red de traumatología uniéndose a los nuevos centros como en Higüey, Azua y el próximo en inaugurarse en San Cristóbal.

En tanto que una parte del antiguo Hospital San Vicente de Paúl será destinado a la Facultad de Medicina de la UASD, en San Francisco, equipada con laboratorios modernos para la formación de nuevos profesionales.

El presidente también anunció que otra sección del viejo hospital albergará el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) del Nordeste, junto con nuevas Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT).

Con la inauguración del Hospital Dr. Ángel María Gatón, suman 24 los centros de salud entregados por el Gobierno, que incluyen 13 hospitales y 11 centros de diagnóstico y atención primaria, con más de 1,300 camas hospitalarias habilitadas en todo el país.

En total, se han puesto en servicio 7 nuevas áreas de emergencia, 3 unidades de hemodiálisis, una unidad oncopediátrica y un centro psicosocial, en el marco del plan nacional de fortalecimiento de la red hospitalaria pública. Además se han entregado 11 Centros de Diagnóstico y Atención Primaria distribuidos en distintas provincias del territorio nacional.