Hombre encarcelado en Najayo denuncia lo tienen en máxima seguridad por "influencias de otro reo"

Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres en San Cristóbal denunció que por culpa de otro reo con "influencias" lo mantienen encerrado en máxima seguridad, por lo que clama por ayuda del titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

El interno Brandy Rodríguez dijo que está cansado de tanto sufrimiento por el encierro sin tener ninguna actividad física.

“Que yo no pueda ir a un gimnasio, que no pueda hacer cardio, que no pueda jugar basquetbol, ya yo no estoy privado de libertad una vez ya me encuentro privado de libertad un millón de veces”, indicó el prisionero.

Rodríguez dijo que es injusto que porque una persona tenga influencia en prisiones le hagan la vida imposible, situación que espera que cambie con el nuevo director de prisiones Roberto Santana.

Brandy Rodríguez dijo a este medio que lleva 12 años bajo prisión y más de dos años encerrado en máxima seguridad, tiempo aislado que no ha podido ver a sus familiares por lo que espera ser trasladado a la prisión de Puerto Plata donde podría estar más cerca de sus familiares.