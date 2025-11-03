Protestan en San Francisco de Macorís por reivindicaciones educativas

Por segunda semana consecutiva, la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER) protestó este lunes en distintos puntos de San Francisco de Macorís, denunciando que las autoridades educativas no han dado respuesta a los reclamos sobre el estado en el que se encuentran los centros educativos en la provincia que han sido presentados desde hace meses por las organizaciones sociales.

Ángel Luis Reyes, vocero del Fer, explicó que las manifestaciones buscan llamar la atención del Ministerio de Educación sobre la necesidad urgente de mejorar las condiciones de varios centros educativos de la provincia Duarte.

Entre las principales demandas figuran la construcción de un liceo de la zona norte de San Francisco de Macorís, la creación del Centro de Niños Especiales y la instalación de laboratorios de Química, Arte e Informática en el Liceo de Los Rieles. También reclaman la ampliación del histórico Liceo Ercilia Pepín y del Politécnico Manuel María Castillo, donde aseguran que hacen falta al menos ocho nuevas aulas y comedores escolares.

Reyes afirmó que las protestas se mantendrán de manera pacífica, pero que el movimiento estudiantil está dispuesto a intensificar su lucha si las autoridades continúan ignorando sus peticiones.

“Hemos agotado todos los canales institucionales. Solo pedimos que se cumpla el derecho a una educación digna. Si el Ministerio de Educación no escucha, seguiremos en las calles”, expresó el dirigente.

Los manifestantes hicieron un llamado al ministro de Educación y al director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) para que visiten San Francisco de Macorís y conozcan de primera mano la situación de los planteles.

La organización estudiantil advirtió que, si no se presentan soluciones en los próximos días, las manifestaciones continuarán y podrían extenderse hacia otros municipios de la región Nordeste.