Haití: Prenden en fuego y matan agente de protección ambiental por robo de vacas

Un agente de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP), fue linchado por comunitarios airados, por el supuesto robo de vacas en Limonade, comuna costera en el departamento norte de Haití.

Según informaron, el agente fallecido fue identificado como Ricardo Insikoni, quien transportaba las vacas en una moto-carreta, por lo que fue detenido e interrogado; y al no portar documentos de los animales los moradores iniciaron su agresión.

Según reportaron medios de Haití, el agente fue atado de pies y manos con una cuerda, y luego le prendieron fuego, muriendo en el lugar.

De momento, la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas BSAP de Haití no ha emitido ningún comunicado respecto a la muerte del agente.