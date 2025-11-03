Varias comunidades en Dajabón en peligro de quedar incomunicadas por deterioro de puente

Ante el deterioro que presenta el puente La Avanzada, ubicado entre el municipio de El Pino y la comunidad del Aguacate, en la provincia Dajabón, habitantes piden que sea reparado ante el peligro que representa.

El comunitario Daniel Rodríguez advirtió que no se debe accionar luego de que ocurra una tragedia, sino prevenir que muera alguien que transite por la zona. Asimismo, dijo que no pueden surtir los colmados ni otros establecimientos comerciales porque los camiones no pueden pasar por la vía en deterioro.

El ganadero Diocory Sari dijo que en cualquier momento quedan sin carretera, y que por la vía transitan todos los vehículos, y que por lluvias que han caído en los últimos días es que se ha deteriorado aún más.

De colapsar el puente, el dinamismo comercial y otras actividades en toda la zona se verán afectadas, por lo que piden la pronta intervención del gobierno.