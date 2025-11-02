Suspenden docencia para este lunes en Barahona

El estudiantado de Barahona tenía pautado reintegrarse a las clases para este lunes tres de noviembre, luego de una semana sin recibir el pan de la enseñanza, por los fuertes aguaceros del huracán Melissa. Pero nuevamente por las mismas condiciones climáticas, el reinicio de la docencia ha sido aplazado por las lluvias caídas sobre esta provincia y la región este domingo.

La información de la suspensión de la docencia la confirmó a Listín Diario la directora de la Dirección Regional 01 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Wanda Farrell.

Farrel, contactada por la vía telefónica por este reportero, dijo que como consecuencia de las lluvias y luego de sostener una reunión con los directores distritales, se acordó suspender la docencia para este lunes.

En ese sentido, dijo que producto de las fuertes lluvias no habrá docencia en los Distritos educativos 02, del municipio costero de Enriquillo y el 03, de Barahona

De igual manera, la directora regional 01 de Educación, dijo que han focalizado dos centros educativos por prevención, que son: el de Los Arroyos Arriba y La Lanza, en el municipio Polo, ambos pertenecientes al Distrito Educativo 01-04 de Cabral.

Asimismo, indicó que en el Distrito Educativo 01-05 de Vicente Noble, se ha focalizado la escuela básica Manuela Diez, así como los liceos San Juan Bautista y Luciana Méndez, en la comunidad “Arroyo Grande”, por situaciones generadas por las lluvias aunque no específica cuáles condiciones presentan luego de las lluvias.

ADP

El presidente municipal de la ADP y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, profesor Miguel Ángel Féliz, dijo que las escuelas no están en condiciones para recibir al estudiantado producto de las lluvias.

Féliz, quien ve como “muy atinada” la decisión de la Regional 01 de suspender la docencia en este municipio, informó, asimismo, que la pared de la escuela del barrio Birán “Lisandra Aponte”, colapsó completamente.

En ese sentido, el líder del profesorado local y miembro del CEN de la ADP, sugirió hacer una supervisión total de todos los centros del municipio previo a que niños y niñas acudan a los centros escolares, así como el profesorado.