Lluvias provocan inundaciones en Barahona

Copiosas lluvias caen este domingo sobre la provincia Barahona, donde se han registrado fuertes inundaciones en sus principales calles.

Estas inundaciones se suman a que los suelos de la provincia están saturados producto de las lluvias por la tormenta, que luego se convirtió en huracán, Melissa.

Reporteros del LISTÍN DIARIO conversaron con el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, quien dijo que hacen los aprestos de lugar para ponerse al frente de cualquier situación que pudieran generar las lluvias ocurridas este domingo.

Confidente dijo que tenían reportes de supuestas inundaciones en la comunidad El Memiso, poblado perteneciente a Canoa, municipio Vicente Noble, de esta provincia Barahona, por lo que se proponía a trasladarse a esa localidad para ayudar a personas que pudieran necesitar algún tipo de ayuda.

Sin embargo, Cristobalina -Chela- Yorro, quien es de la comunidad Las Minas, dijo que no hay situación de inundación en El Memiso, excepto en una parte de la parroquia del poblado que se encuentra en una zona baja y sacaban en agua con una bombita.

Personas en el sector Palmarito y Los Guandules de este municipio Barahona, dijeron que se había desbordado nuevamente el río “Aroyito”, un afluente que nace en el Distrito Municipal La Guázara, cuyas aguas se propagan en los dos citados sectores, así como otras zonas.

De igual manera, quienes viven en la zona baja, como la cabecera del río Birán, Baitoíta, Pueblo Nuevo, reportaron que el río Birán también se había desbordado como consecuencia de las fuertes lluvias.

Se espera que en las próximas horas el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), bajo la rectoría de la gobernadora Oneida Catalina Féliz Medina, así como el alcalde Míctor Emilio Fernández de la Cruz, ofrezcan detalles sobre la situación generadas por los fuertes aguaceros.

Algunas personas comentaban en sus barrios que los aguaceros caídos sobre esta localidad en cuestión de horas superaban a los acumulados de lluvias dejados por Melissa a su paso por esta región y la República Dominicana.