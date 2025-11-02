21 personas bajo arresto y más de mil gramos de cocaína incautados en operativo de la DNCD

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, realizaron múltiples operativos simultáneos en San Francisco de Macorís, y Cambita, donde arrestaron a 21 personas y ocuparon más de 5, 600 gramos de distintos narcóticos.

Los equipos operativos desplegaron acciones puntuales en las localidades de Pimentel, Castillo, Villa Rivas, Arenoso, Guaraguao y el Bajo Yuna, provincia Duarte, arrestaron a 14 personas y confiscaron 1,487 gramos de presunta cocaína, 254 de marihuana y 113 gramos de un material rocoso presumiblemente crack.

Además, los agentes incautaron un revólver calibre 38, con varias cápsulas, una escopeta, una radio de comunicación, 05 celulares, RD $3,000 pesos en efectivo, dos tijeras y varios paquetes de fundas plásticas.

Las intervenciones se extendieron al municipio de Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, donde se realizaron ocho allanamientos y se arrestaron a siete personas con 3,537 gramos de cocaína, 152 dosis de marihuana y 120 gramos de crack.

Asimismo, fueron confiscadas tres balanzas, cuatro celulares, cinco radios de comunicación, un chaleco antibalas, RD$2,500 pesos y otras evidencias vinculantes con la investigación.

Los operativos de interdicción se realizaron en los sectores de Lucinda, La Lagunita, La Antena, Sterling, El Pueblecito y otros, donde se destaca además, la captura de Ronald Soriano (Macongo), el cual se encontraba prófugo por violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano (homicidio).

Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.