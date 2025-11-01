COE aumenta a ocho las provincias en alerta amarilla por activa onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que elevó a ocho provincias en alerta amarilla, y una en alerta roja, ante una activa onda tropical que provocará fuertes lluvias en parte del territorio nacional.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, sostuvo que se esperan importantes acumulados, y a pesar de que no serán mayores a los ocurridos en noviembre de 2022 y 2023, podrían generarse inundaciones urbanas debido a que los suelos están saturados tras el paso de la tormenta Melissa.

Ceballos señaló que desde la tarde de este sábado iniciarán las lluvias en el territorio nacional, y se mantendrán hasta el domingo.

El organismo indicó que San José de Ocoa se mantiene en alerta roja.

Las localidades en alerta amarilla son Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Peravia, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras que en el nivel de alerta verde se encuentran Duarte, Monseñor Nouel, Azúa, San Juan, Puerto Plata, Bahoruco, Barahona, Pedernales, Independencia, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi.