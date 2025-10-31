Abinader ordena hacer levantamiento para ir en auxilio de Ocoa

El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó la realización de un levantamiento con el fin de auxiliar tras los graves daños ocasionados por las lluvias de la tormenta Melissa a la Agropecuaria, infraestructura Vial y otras áreas de esta provincia del sur.

La información la suministró a medios locales y nacionales, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba, ya que el primer mandatario no ofreció declaraciones tras abandonar el salón de actos de la Asociación para el desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO) a eso de las 11:30 de la mañana donde encabezó un encuentro con los sectores productivos, políticos, sociedad civil y representantes de otras Instituciones locales.

El director del INDRHI dijo que el informe estará listo el próximo lunes para discutirlo con el equipo económico del gobierno.

"Lo más importante a destacar aquí es la decisión del presidente de venir inmediatamente a darle la cara, a buscar la solución a las problemáticas en una provincia que es fundamental en la producción de alimentos de la República Dominicana", expresó.

Manifestó en el encuentro donde la gobernadora civil, Oliva Castillo Aguasvivas, dió las palabras de bienvenida, en las que tocó los principales daños en la región, que el encuentro fue muy bueno y que desde ahora se iniciarán labores con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) conjuntamente con el INDRHI.

"Aquí están los alcaldes y luego otro equipo técnico va a completar algunos datos, a los fines de presupuesto y demás", indicó el funcionario.

Dan plazo a compañía de puente en Rancho Arriba

Abinader dió un plazo hasta el próximo lunes a la compañía Reepart la cual recibió un 20 por ciento de un monto de 20.5 millones de pesos en marzo de este año y no ha hecho nada, según documentos que tiene este medio, para iniciar la construcción del puente Montenegro sobre el río Nizao, en el municipio de Rancho Arriba, provincia Ocoa.

La información sobre la obra la dió el director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero Francisco Reynaldo Martinez Subero (Babo).

Debido a las intensas lluvias más de 15 localidades en Rancho Arriba están incomunicadas debido a que el río Nizao arrasó con el camino de acceso especialmente a Quita Sueño donde está la zona cafetalera que sufrió pérdidas millonarias, dijo la Asociación de caficultores Orlando Mazara.

También el presidente prometió la construcción del puente Pedro Favio sobre el Arroyo Las Vacas en Sabana Larga tras dar el pésame a familiares de un jóven que murió ahogado luego de ser arrastrado por la corriente del peligroso Arroyo.

Estuvieron presentes en el acto los empresarios agrícolas Ambioris Rosis, Manuel Peralta, los hermanos Héctor González y José González, los alcaldes de Ocoa, Fernando Castillo, de Sabana Larga, Pedro Castillo, de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, directores distritales Chichi Sánchez del Pinar, Frank Morfa de Nizao, entre otros.

Otros daños

Residentes en El Cocal, Sabana Grande, El Rosalito, entre otras zonas dijeron esperar ayuda con los daños provocados por los aguaceros a la agricultura, caminos y carreteras.

Se recuerda que en 2023 el presidente visitó Rancho Arriba donde declaró la provincia de Ocoa en estado de emergencia y prometió la construcción de los puentes Montenegro y Pedro Favio.