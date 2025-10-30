Roban camión con medicamentos y lo abandonan en Licey al Medio

Un camión cargado con medicamentos y otras mercancías, valoradas en aproximadamente 10 millones de pesos, fue encontrado abandonado en el municipio Licey al Medio, luego de que su conductor fuera asaltado a punta de pistola en la avenida Circunvalación Norte de Santiago.

De acuerdo con los informes preliminares, el vehículo tenía como destino la frontera con Haití, donde se pretendía entregar la carga. Sin embargo, fue interceptado por desconocidos armados que obligaron al chofer a detenerse y lo despojaron del camión.

Las autoridades informaron que el vehículo fue localizado en una zona rural de Licey al Medio, sin señales de saqueo, aunque aún se investiga si toda la mercancía se mantiene intacta.

La vocera de la Policía Nacional en Santiago, la asimilada Fiordaliza Popa Arias, indicó que agentes de esa institución, junto al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del asalto.

Según el informe policial, el camión transportaba productos farmacéuticos, prendas de vestir, cosméticos, calzados y otros artículos con destino a Haití.

El conductor, quien pidió mantener su identidad en reserva, relató que fue perseguido desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, por una yipeta blanca equipada con luces de centella. Dijo que los ocupantes del vehículo, cuatro hombres, se identificaron como supuestos agentes policiales y, bajo amenaza de armas de fuego, lo obligaron a entregar el camión.

Popa Arias explicó que el hallazgo del vehículo fue posible gracias a las imágenes captadas por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió ubicarlo casi 24 horas después del robo, ocurrido la noche del lunes 27 de octubre.

La vocera policial agregó que el camión, junto a toda su carga, fue trasladado al Departamento de Recuperación de Vehículos Robados, donde permanece bajo custodia a la espera de ser entregado a su propietario.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el paradero de los responsables del robo y posterior abandono del camión, quienes continúan prófugos.