Abinader visitará San José de Ocoa para evaluar daños por lluvias de Melissa

El presidente de la República, Luis Abinader, visitará este viernes esta provincia de San José de Ocoa con el propósito de evaluar los daños ocasionados por las lluvias dejadas por Melissa a cultivos agrícolas, así como a las diferentes vías de comunicación terrestre que llevan a las localidades productivas.

La gobernadora civil, Oliva Castillo Aguasvivas, informó que el primer mandatario de la nación será recibido a las 9:00 de la mañana en los salones de la Asociación para el Desarrollo de Ocoa (Adesjo), donde ha sido anunciado un encuentro con las principales autoridades locales, representantes de instituciones de socorro y otras.

En esta provincia, la única en alerta roja, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), advirtió sobre deslizamientos de tierra.

Las lluvias han provocado daños a caminos y carreteras de las localidades de El Rosalito, Quita Sueño, donde se encuentra la zona cafetalera, cuyos caficultores han estimado en millonarias las pérdidas.

Asimismo, se han reportado daños a vías de acceso y a cultivos de vegetales, aguacates y otros en la zona alta del Distrito Municipal El Pinar, municipio de Sabana Larga, Rincón del Pino, Rancho Arriba, sectores El Cocal del San Antonio, Sabana Grande, La Cabrita, Sección La Horma, entre otros lugares.