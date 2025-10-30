Lluvias provocan caos vehicular en Santiago; drenajes obstruidos en el elevado de la entrada

Tan solo poco más de una hora de lluvia fue suficiente para sumir a Santiago de los Caballeros en un caos de tráfico significativo que se extendió hasta pasadas las 8:30 de la noche. La intensidad del evento de esta noche puso en evidencia serias fallas en el sistema de drenaje de la ciudad.

El punto más crítico se registró en el elevado de la entrada a la ciudad, donde las autoridades tuvieron que intervenir de urgencia los drenajes.

Según reportes, los desagües estaban obstruidos o tapados, requiriendo el uso de maquinaria pesada, como taladros, para poder abrirlos y permitir el desfogue del agua.

René Martínez, encargado de Obras Públicas municipales, se presentó en el lugar y explicó que estaban a la espera de los ingenieros responsables de la construcción del Monorriel en esa zona para realizar una evaluación preliminar, determinar la causa exacta de la obstrucción y buscar soluciones inmediatas para el área.

Hacen hoyo a elevado en Santiago por inundaciones.Fuente externa

El impacto de las lluvias no se limitó a la entrada. El tráfico fue afectado en importantes arterias viales como las avenidas 27 de Febrero, Juan Pablo Duarte y Estrella Sadhalá, donde los embotellamientos se volvieron significativos producto de la cantidad de agua sobre el pavimento.

Ante la situación, la Defensa Civil ha emitido un llamado a la población para que mantenga el cuidado y se resguarde en las zonas vulnerables.

Hasta el momento, la Alcaldía de Santiago no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto de las inundaciones y el caos vehicular generado por el evento.

Las precipitaciones se producen luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informara, desde inicios de la semana, que los remanentes del ahora huracán Melissa podrían provocar lluvias que afectarían la zona norte del país.