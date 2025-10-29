Productores de Tireo y Constanza sienten abandono del Ministerio de Agricultura

Los productores y agricultores de Tireo y Constanza, se sienten “abandonados y olvidados” por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, luego de que el pasado lunes en LA Semanal con la prensa el presidente Luis Abinader, el ministro Limber Cruz, al momento de exponer los daños causados por el huracán Melissa en el país, no mencionara las pérdidas agrícolas registradas en estos dos municipios de la provincia La Vega.

Durante LA Semanal, Cruz enumeró las localidades por región que se vieron afectadas, las tareas en producción agrícola que se dañaron y los más de 600 kilómetros en caminos vecinales, damnificados en las nueve provincias que mencionó, ascendiendo a más de 1,000 millones de pesos las pérdidas totales en el país.

A pesar de que las autoridades locales de Tireo estiman en aproximadamente 90 millones de pesos en daños debido a la tormenta Melissa, y que en las lluvias del pasado mayo de este 2025, también se perdieron más de 100 millones en agricultura –dinero que los productores aún esperan recibir–, los municipios de Tireo y Constanza fueron dejados fuera de la contabilidad realizada por el Ministro.

“El ministro habló de los daños de la tormenta, y los de Constanza y Tireo ni siquiera los mencionó delante del presidente, parece que no tienen pensado pagar eso” , indicó uno de los productores de Tireo.

El alcalde de Tireo, Paul Piña, estableció a LISTÍN DIARIO, que de acuerdo a los agricultores, las pérdidas en cultivos se elevan a más de 90 millones de pesos, debido a que esta es la época de siembra, y las lluvias cayeron en la montaña donde nace el río, provocando que el desbordamiento del afluente arrasara con todo lo sembrado a su paso. Esta no es la primera vez que el desbordamiento del río ocasiona tanto daño a la agricultura y a las viviendas en Tireo y Constanza.

Este mismo año, en las pasadas lluvias de mayo, las perdidas ascedieron a más de 100 millones de pesos.Para ese entonces, el minitro Cruz visitó las zonas afectadas prometiendo una devolución monetaria de los daños. Sin embargo, hasta esta fecha, ningún productor ha recibido un centavo.

agricultura aún adeuda a productores

El pasado 24 de mayo del corriente año, el ministro de Agricultura y los municipios de Tireo y Constanza, en la provincia La Vega, tras haber sido afectados por las intensas lluvias registradas en los 20 días previos a su descenso.

Tras su visita, el ministro expresó que, según los técnicos, fueron impactadas alrededor de 9,100 tareas de tierra. Sin embargo, los daños se manifestaron en unas 3,700 tareas, lo que representa un aproximado del 41% de las pérdidas de rubros.

“Vinimos a hacer el recorrido con nuestros técnicos y con algunos productores para ponernos de acuerdo con el porcentaje exacto de los daños y ver de qué forma les podemos ayudar”, indicó.

Luego de realizar el recorrido por las distintas parcelas afectadas, el ministro tuvo un encuentro con los agricultores para socializar la circunstancia que los apremiaba, con el fin de llegar a los acuerdos pertinentes.

Según explicaron los agricultores, llegaron a la conclusión de que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Agricultura, retribuiría lo perdido a los productores afectados, que ascendían, a groso modo, a 100 millones de pesos en total.

Para finales de octubre de 2025, y con los daños del huracán Melissa golpeándolos, aún esperan respuesta del gobierno por lo prometido en mayo.