Investigan red de prostitución infantil en Santiago

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, confirmó ayer que un hombre y una mujer fueron arrestados por su presunta vinculación en un caso de contratación de servicios de menores de edad, hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público.

“El señor se entregó ayer. Él se presentó a la jefatura, donde se ejecutó el arresto que había sido emitido”, informó Abreu Peña.

Añadió que el proceso se desarrolla bajo estricta observancia del debido proceso y la protección de los derechos de las partes involucradas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.

La fiscal explicó que la investigación se encuentra en una fase inicial y que algunas informaciones deberán manejarse con reserva.

“Hay muchos derechos que salvaguardar, principalmente lo que sería la parte más vulnerable. Nosotros vamos a observar las situaciones que se han obtenido, verificar las declaraciones que están circulando en la web y actuar conforme a las normas”, señaló.

Abreu Peña ratificó que el Ministerio Público actuará con firmeza ante cualquier conducta dolosa.

“Todo lo que tenga que ver con una conducta dolosa, el Ministerio Público siempre le va a perseguir”, afirmó, al tiempo que destacó que ambas personas se encuentran bajo custodia mientras se evalúan las actuaciones y evidencias recolectadas.

Las acciones de negociación fueron captadas a través de un celular por una mujer que, según el tono de acento, se puede determinar que es de nacionalidad haitiana que era a quien el hombre quería contratar para buscar las niñas en edades entre 8 y 10 años.

El rostro del hombre quedó captado en el video, por lo que fue identificado.

Según una fuente, quien explicó a este medio, dijo que al ver el video que circulaba en las diferentes redes sociales, reconoció el rostro del hombre.

Se dio cuenta de que la persona que conversaba con una mujer, a quien nunca se le pudo ver su rostro y con quien hacía ese tipo de negociaciones, era su compañero de trabajo, quien además de otros compañeros también lo reconocieron.

otro caso

En otro orden, la fiscal también se refirió al caso de la niña que falleció mientras estaba bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en un albergue de Santiago.

Indicó que el Ministerio Público está en espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso.

“Estamos verificando a través de las mismas autoridades de Conani y de Niños y Niñas las circunstancias en que esa niña se encontraba bajo tutela y custodia de un organismo público. Respetamos los intereses de los familiares, pero debemos esperar los resultados de la autopsia para poder avanzar”, puntualizó.

La prostitución está prohi­bida en la gran mayoría de los países pero esto no ha evitado que el flagelo siga creciendo hasta llegar a ser un problema social de nivel global, lo que tiene como consecuencia un retroceso en las sociedades y en el de­sarrollo de los infantes.

Estudios de la Unicef cal­culan que en países del sur de Asia aproximadamen­te un millón de niños son explotados sexualmente y varios cientos de miles vi­ven la misma situación en Europa, América Latina y África.