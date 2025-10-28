Se entrega a las autoridades hombre acusado de solicitar servicios sexuales de una menor de edad

La Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria ante la Dirección Regional Cibao Central, Alexander Ramón Peña Henríquez, de 52 años, quien estaba siendo requerido mediante la orden de emitida el 26 de octubre por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega.

El detenido tenía una orden de arresto en su contra en torno a una investigación iniciada tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa y escucha al detenido solicitar a una mujer la intermediación para "conseguir" una menor de entre ocho y 10 años, expresando de manera explícita su interés sexual y ofreciendo sumas que oscilaban entre RD$15,000 y RD$20,000 a cambio de dicho acto.

El imputado enfrenta cargos por presunta violación a los artículos 334 y 410 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97; el artículo 396 de la Ley 136-03, sobre los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes; y la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.

La investigación, desarrollada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en coordinación con el Ministerio Público, permitió identificar plenamente al prevenido como la persona que aparece en el audiovisual.

Tras su entrega, Peña Henríquez fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para los fines legales correspondientes.