Dos mil familias en dos barrios de Barahona “amenazadas” por desbordamiento de Arroyito

Melissa, el poderoso huracán categoría 5 en su ruta hacia Jamaica y Cuba, sigue provocando copiosas lluvias sobre Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia; situación que empieza a preocupar a familias residentes en zonas vulnerables de estas localidades.

La preocupación es mayor porque el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ha informado que, durante este martes, continuarán registrándose precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las provincias del suroeste, mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja desde hace días a esta demarcación.

En la comunidad La Gúazara, una localidad próxima al municipio Barahona, llueve intensamente desde la noche del lunes y las primeras horas de hoy martes, en esa misma medida aumenta la preocupación en quienes viven tanto en Palmarito como en Los Guandules por el desbordamiento del río Arroyito.

En ambos sectores residen en promedio unas dos mil familias, cuyas viviendas se encuentran ahora amenazadas y en riesgo de que el agua penetre a sus casas.

El río Arroyito no solo provoca temor a quienes viven los mencionados sectores Palmarito, así como Los Guandules, sino que, de continuar lloviendo, como han pronosticado las autoridades y, por vía de consecuencia aumente su caudal, podría alcanzar a otros barrios del municipio.

Neurys Joan Méndez y su esposa, una joven pareja que reside junto a su hijo de dos años en Los Guandules, tienen el temor de que su humilde vivienda sufra alguna inundación de seguir las lluvias y el afluente aumentar su caudal.

De seguir aumentando el caudal, sus aguas podrían alcanzar a La Raqueta, un sector perteneciente al barrio Camboya, muy próximo a Los Guandules.

De igual modo, estaría alcanzando algunas calles del sector Savica, afectar la avenida Casandra Damirón -principal vía de la ciudad- también a los sectores Punta Palma, incluso el barrio Naco, un sector ubicado en las proximidades del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (Hrdujm).

AUTORIDADES ENFRENTAN LA SITUACIÓN

Aunque hasta el momento no hay reportes de casas inundadas como consecuencia del desbordamiento del afluente, la comunidad no deja de estar preocupada porque tiene el temor que continúen las lluvias en la zona, sobre todo, en La Guázara en donde nace Arroyito e inunde a los sectores mencionados.

El director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, en llamada al programa “Impacto Mañanero”, el cual se transmite por la emisora católica Radio Enriquillo, dijo que las autoridades desde la noche de este lunes están al frente de la situación para evitar el agua penetre a las viviendas.

Confidente, dijo que mientras el alcalde municipal, Míctor Emilio Fernández de la Cruz, está en la parte baja del río con una pala mecánica dragando el área para encausar el río, él y la gobernadora provincial, Oneida Féliz Medina, estaban al frente en el cauce del afluente haciendo lo propio.

El director regional del organismo de protección civil en Barahona, preguntado de sí el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), tanto en el ámbito provincial como municipal contemplan la posibilidad de desplazar a lugares seguros a las familias que viven en el área dijo que, “evaluamos la situación.

De seguir lloviendo, sobre todo, en la zona de nacimiento del río Arroyito, incrementar el caudal del afluente, se podría generar inundaciones, principalmente en Los Guandules y Palmarito, los dos barrios principalmente impactados con su crecida, por lo que se pudiera tomar la decisión movilizar a los albergues a las familias que habitan en esa localidad.