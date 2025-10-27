Baja “Arroyito” por fuertes lluvias en Barahona

Las fuertes lluvias que caen desde las cinco de la tarde sobre esta provincia Barahona, provocaron que un antiguo río que nace en la comunidad La Guázara baje, según reportan residentes del sector Palmarito.

Imágenes y audiovisuales enviados a este medio por residentes en el citado sector, puede observase la gran cantidad de agua que trae consigo “Arroyito”.

Hasta el momento no hay reportes de casas inundadas como consecuencia del desbordamiento del afluente, pero el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente, contactado por la vía telefónica por LISTÍN DIARIO, dijo que voluntarios de ese organismo de protección civil van en camino hace el lugar para evaluar la situación.

Se recuerda que originalmente el cauce de “Arroyito”, cuyo nacimiento es en La Guázara, era la cañada de Camboya, para la década de 1970, pero la construcción de viviendas, las cuales se edificaron sin una planificación del territorio han dado como resultado en un dislocamiento cada vez que hay temporadas de lluvias fuertes que provocan su desbordamiento.

Producto de esa situación el río, que nace desde la citada comunidad, atraviesa los sectores Palmarito, la avenida Casandra Damirón -la principal de la ciudad-, la calle Uruguay y el barrio Las Flores.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene el nivel de alerta roja a esta provincia Barahona, así como a las otras tres que conforman la Región Enriquillo: Pedernales, Bahoruco e Independencia, mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), pronosticó de fuertes aguaceros en esta demarcación.