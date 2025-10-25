Tramo de nueva circunvalación de Baní registra grietas, tras dos meses y medio de ser inaugurada

El tramo de la circunvalación de Baní situado justo antes de arribar a la entrada de Galeón, parte de la provincia Peravia, presenta diversas grietas en el interior de la infraestructura vial.

Las aberturas se pudieron observar durante un recorrido realizado este sábado por periodistas de este medio sobre esta edificación que fue inaugurada el pasado 14 de agosto por el presidente Luis Abinader.

Más de tres objetos de plástico son utilizados por las autoridades para impedir que los conductores sobrepasen las hendiduras visualizadas en la nueva edificación.

Al consultar a empleados del fideicomiso RD-Vial, situados en los laterales del peaje más cercano establecido en la provincia Peravia, estos aseguraron que los contratistas de la obra se encargarían de solucionarlo.

Vehículos transitando a pocos metros de grita en la circunvalación de Baní.Jorge Martínez

"Son detallitos que han surgido con el tiempo, pero eso se corregirá, los contratistas deben corregirlo", respondió el empleado a las preguntas de reporteros del Listín Diario, identificándose como encargado de la estación tributaria.

Sin exponer su nombre, consideró que esta situación reportada en la plataforma vial surgió debido a las fuertes lluvias producidas por la tormenta tropical Melissa.

"Se entiende que es por las lluvias porque ha caído mucha agua. Es normal, como ha sucedido en otros lugares, por las tantas lluvias", concluyó diciendo.

Grieta en tramo de la circunvalación de Baní.Jorge Martínez

Además, se pudo constatar cómo el espacio causado en la rendija es del tamaño de casi tres dedos de un ser humano.

El desvío habilitado hace 73 días por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), en presencia del mandatario Abinader, tiene el objetivo de agilizar el trayecto de traslado entre las provincias sureñas del territorio nacional con la capital dominicana.