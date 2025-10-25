Socavón deja incomunicadas comunidades en zona sur Santiago

Varias comunidades del sur de Santiago permanecen incomunicadas desde hace cinco días, luego de que un socavón destruyera parte de la vía que conecta a los sectores Los Solares, Villa Magisterial y Los Prados de Pekín.

El colapso del terreno ha generado preocupación entre los residentes, quienes aseguran que el derrumbe se produjo en una zona donde ya existían filtraciones y un hoyo previo.

Pedro Rivas Sánchez, uno de los afectados, explicó que el socavón se formó hace cinco días, en un punto que ya había presentado fallas anteriormente. Dijo que el problema se agravó tras las lluvias de los últimos días y que la situación empeoró luego de que maquinaria pesada removiera tierra para desviar el paso del agua, lo que provocó un mayor debilitamiento del terreno.

El hundimiento ha dificultado el paso de peatones y vehículos, obligando a los moradores a realizar maniobras peligrosas para cruzar. Rivas comentó que incluso niños deben atravesar la zona con ayuda de los adultos para evitar accidentes.

Ante la situación, el director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que tan pronto fueron notificados del colapso, se realizaron las coordinaciones necesarias con la Alcaldía de Santiago y el Ministerio de Obras Públicas para intervenir el tramo afectado.

Arias explicó que las autoridades trabajan para ofrecer una respuesta a corto plazo y garantizar la seguridad de las familias afectadas. Indicó además que se está a la espera del informe técnico de Obras Públicas sobre el desplome, ya que un equipo técnico de la institución del estado visitó el lugar para hacer las evaluaciones pertinentes.

El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, hizo un llamado a los residentes para que no desafíen el peligro y eviten cruzar por la zona afectada, ante el riesgo de que se produzcan accidentes.