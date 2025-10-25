Derrumbe de piedras en carretera impide transporte de productos agrícolas en Ocoa

Un derrumbe de piedras ocurrido la noche del pasado jueves por los efectos de la tormenta tropical Melissa en la carretera de acceso a la comunidad Mesa de Domingo, Distrito Municipal El Pinar, de la provincia de San José de Ocoa, impide a los agricultores que puedan sacar sus productos cosechas a los mercados.

Comunitarios dijeron a Listín Diario que esa comunidad, que se encuentra a 28 kilómetros de Ocoa, es la zona alta que más produce vegetales y frutales como aguacates de El Pinar y de muchas partes del país.

Indicaron que el derrumbe afecta además a otras localidades productivas como Palo de Sabina, Lorenzo, Sabana, Abajo, entre otras.

Manifestaron que los agricultores llevan décadas transitando en medio de hoyos, zanjas, peñascos, lodazales y precipicios.

Solicitaron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el envío de un aparato pesado a los fines de limpiar la vía y también para el arreglo de los caminos en peor estado.

"La Mesa de Domingo es la más productiva del Pinar, compitiendo con Constanza", afirmaron los hombres del campo.