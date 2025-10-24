Mercado binacional en Pedernales continúa con lentitud ante lluvias por Melissa

A causa de las lluvias registradas en las últimas horas, el mercado binacional entre Pedernales y Haití se desarrolló este viernes de forma limitada.

La presencia de comerciantes haitianos fue mínima y la actividad comercial dominicana se realizó con poca demanda debido a la falta de compradores extranjeros.

Durante un recorrido realizado por Listín Diario, se observó que muchos cubículos y puestos del viejo mercado permanecían cerrados por la ausencia de los comerciantes haitianos.

Las motocicletas y trimotos también lucían vacías, ya que no encontraban pasajeros ni mercancías que transportar.

Según informaciones obtenidas, las comunidades haitianas de Jacmel, Marigot, Bélance, Thiote y otras del sureste de Haití, de donde provienen la mayoría de los compradores y vendedores, no pudieron desplazarse en yolas ni en vehículos debido a las fuertes lluvias que afectan esa región.

En la vía que comunica Pedernales con el poblado haitiano de Anse-à-Pitre también se notó la escasa presencia de compradores.

Habitualmente, los comerciantes del vecino país acuden al mercado fronterizo los lunes y viernes de cada semana.

En tanto que, la vieja estructura del mercado mostraba charcos de agua y lodo producto de las lluvias recientes.

A pesar del paso de la tormenta Tormenta Tropical Melissa, un hombre transitó en un triciclo motorizado por el mercado binacional.Odalis Báez/Listín Diario.

Algunos poblados haitianos cercanos se reportaron viviendas inundadas, aunque sin pérdidas humanas.

A pesar de las condiciones climáticas, la vigilancia en la zona fronteriza se mantenía bajo control con la presencia de efectivos del Cesfront, el Ejército, Migración e Inteligencia en la puerta de acceso y en el badén próximo al mercado.

Comunidad afectada

La comunidad agrícola de Aguas Negras continúa sin energía eléctrica, luego de que los fuertes vientos derribaran árboles y dañaran el tendido eléctrico proveniente de la hidroeléctrica del río El Mulito.

La gobernadora Edirda de Óleo prometió resolver la situación que afecta a esa zona cafetalera desde el pasado miércoles, donde varios árboles fueron derribados por los ventarrones.

Lluvias en la tarde

Aunque Pedernales permanece en alerta roja desde el lunes, este viernes, pasadas las 11 de la mañana, comenzaron a caer intensas lluvias en toda la provincia.

De continuar las precipitaciones, podrían verse afectados los sectores más vulnerables de la parte alta, así como las comunidades de Oviedo, La Colonia, Juancho y el propio municipio cabecera de Pedernales. el muro perimetral con Haiti.