Lluvias por Melissa causan desplome parcial en hospital de Constanza

Parte de la fachada frontal del Hospital Municipal Doctor Pedro Antonio Céspedes, un centro de salud de segundo nivel ubicado en el municipio de Constanza, se desplomó la madrugada de este viernes debido a los fuertes vientos acompañando lluvias que han afectado la zona durante los últimos días, producto de la tormenta Melissa que afecta el país.

La información fue ofrecida por la directora del centro, doctora Brianda Pujols, quien explicó que el colapso se produjo en el espigón del área frontal del hospital, sin que se registraran heridos ni daños estructurales mayores.

“Nos reportan la caída de la fachada del espigón del área frontal del hospital. Esto es debido a las fuertes lluvias que hemos tenido en nuestro pueblo de Constanza”, señaló la doctora Pujols.

La directora recordó que el hospital fue remozado en el año 2018, y que en los últimos meses las lluvias han sido persistentes, lo que pudo haber debilitado parte de la estructura afectada.

Asimismo, informó que el área dañada fue cerrada como medida preventiva y que técnicos del Departamento de Infraestructura y de la Regional de Salud realizan un levantamiento para evaluar la magnitud de los daños y determinar las acciones correctivas necesarias.

“Estamos verificando que solo el daño pertenece a la fachada, no a la estructura en sí. Sin embargo, decidimos cerrar el área para salvaguardar la vida de nuestros pacientes y del personal que labora día a día en el hospital”, precisó Pujols.

Debido a esta situación, parte de los servicios médicos del hospital fue suspendida temporalmente, mientras se completa la evaluación técnica y se garantiza la seguridad del personal y los pacientes.