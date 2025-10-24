Tormenta Melissa: Familias atrapadas y vías intransitables por inundaciones en Baní

Varias familias atrapadas y vías intransitables por las inundaciones se pudo apreciar este viernes en el municipio Baní, provincia Peravia, por las lluvias generadas por la tormenta Melissa.

En un recorrido realizado por reporteros de Listín Diario, se observó a residentes que temen abandonar sus viviendas para no perder sus pertenencias.

Algunos de los consultados expresaron además su preocupación por no poder salir a trabajar y llevar sustento a sus hogares.

En tanto que, en los alrededores de la cañada 30 de mayo, las crecidas inundaron calles y sectores completos. La carretera Sánchez también se encuentra cubierta de agua, lo que dificulta el tránsito vehicular.

Mientras los reporteros atravesaban la zona con botas impermeables, el agua turbia, mezclada con basura y ramas de árboles, les llegaba hasta las rodillas, evidenciando la magnitud del desbordamiento.

Nidia Arias, de 70 años, ama de casa y residente en el sector, relató que no pudo salir a tiempo de su vivienda para conseguir alimentos.

“No tengo nada de comer, hija, y no puedo salir de casa”, expresó la señora.

Lluvias copiosas en Baní provocan fuertes inundaciones.Leonel Matos/Listín Diario.

Su vivienda, construida con madera y hojas de zinc, aún no ha sido alcanzada por el agua, aunque teme que esto ocurra si las lluvias persisten.

Arias exhortó a las autoridades acudir en auxilio de su comunidad.

En una situación similar se encuentra Marilyn Núñez, de 50 años, quien también vive en la zona afectada.

“Si continúa lloviendo como se espera, mi casa se llenará de agua; siempre es así”, lamentó.

Las familias de Baní aguardan por ayuda oficial mientras enfrentan con incertidumbre los estragos provocados por la tormenta tropical.