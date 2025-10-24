Cuatro comunidades de Barahona afectadas por los efectos de la tormenta Melissa

Al menos cuatro comunidades de la provincia Barahona se encuentran este viernes afectadas por los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Las localidades son El Platón, Las Saladillas, Lemba y Villa Nizao, donde se han reportado árboles derribados a causa de los fuertes vientos, así como lluvias intensas.

La información fue ofrecida por la gobernadora provincial, Oneida Catalina Féliz Medina; el alcalde municipal, Míctor Emilio Fernández de la Cruz; y el director regional de la Defensa Civil, Carlos Confidente.

Los funcionarios, entrevistados en el programa A Media Mañana, que se transmite en Barahona a través de diversas plataformas digitales y televisivas, señalaron que, a pesar de las copiosas lluvias, en el municipio prevalece un ambiente de tranquilidad y normalidad.

En tanto que, los representantes de las autoridades informaron que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), integrado por las distintas instituciones del Estado, se mantiene en sesión permanente y en estado de alerta ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Comunidades aisladas y árboles derribados

Brigadas de la Defensa Civil y otros organismos de socorro ya trabajan en el restablecimiento del paso hacia las comunidades.

Asimismo, se reportaron caídas de árboles en la comunidad de San Rafael, también perteneciente al municipio de Paraíso.

En este caso, voluntarios de la Defensa Civil, tanto de Barahona como de la zona afectada, laboran para despejar las vías y restablecer la circulación.

La gobernadora Féliz Medina, el alcalde Fernández de la Cruz y el director Confidente, acompañados del senador Moisés Ayala Pérez, informaron que otros dos árboles cayeron en los sectores Palmarito y Camboya.

Sin embargo, cuadrillas del Ayuntamiento Municipal intervinieron de inmediato, logrando eliminar los obstáculos y normalizar el tránsito en ambas zonas.